Sterk kritikk mot politiets håndtering: - Hadde det vært svarte mennesker, ville de vært skutt

Natt til torsdag tok Trump-demonstranter seg enkelt inn i kongressbygningen. Politiets håndtering skaper sterke reaksjoner.

Verden ble vitne til uvirkelige scener i Washington D. C. onsdag kveld, da voldelige Trump-demonstranter brøt ned barrierene og tok seg inn i kongressbygningen, for å avbryte seansen der Joe Biden skulle sertifiseres som ny president i USA.

Bildene av nærmest forfjamsete demonstranter inne i Capitol Hill-bygget var nesten på grensen til surrealistiske, spesielt med tanke på hvor lett de tok seg inn i bygget.

- Vi ville blitt skutt

Både underveis- og i kjølvannet av opptøyene, fikk politiet massiv kritikk for hvor lett de tok på situasjonen, spesielt sammenlignet med grepene som ble tatt i forbindelse med Black Lives Matter-demonstrasjonene for bare noen måneder siden.

- Hadde disse menneskene vært sorte eller brune i huden, ville vi aldri kommet oss opp de trappene. Vi ville aldri kommet så langt som inn i bygget, vi ville ikke fått knuse vinduer eller hvile beina våre på pultene til kongressmedlemmer. Vi hadde blitt skutt, de ville brukt tåregass og gummikuler. Alt dette ville skjedd før vi hadde kommet så langt, raste kongresskvinne, Cori Bush, på MSNBC like etter at Capitol ble evakuert.

Hun fortsatte så:

- Vi må kalle dette hva det er. Det er hvit nasjonalisme og hvitt privilegium - og det kommer fra presidenten. De har også blitt oppmuntret av våre republikanske kolleger, som faktisk er de som har prøvd å stjele dette valget, og det er derfor vi nå ber om at disse menneskene blir fjernet fra sine posisjoner.

Black Lives Matter-bevegelsen var i sentrum for en rekke demonstrasjoner og opptøyer da det sto på som verst i 2020, etter drapet på George Floyd. Demonstrasjonene pågikk også i høyeste grad i Washington, og sikkerhetsbildet og tonen fra presidenten var på det tidspunktet også en helt annen.

- Forskjellene er slående

Sigrid Rege Gårdsvoll jobber som kommunikasjonsrådgiver og skribent for AmerikanskPolitikk.no., og fulgte opptøyene i Washington D. C. mens det pågikk. Dagen derpå er hun ikke i tvil: Dette var terrorisme, og det ville aldri gått så langt om ikke demonstrantene i all hovedsak var hvite.

- Hvis disse demonstrantene hadde vært svarte eller brune, så er det ingen sjanse for at de kunne satt seg fredelig ned på podiet i representantens hus. Det er ingen sjans, etter min vurdering. Hvis dette var en demonstrasjon i samme størrelse der demonstrantene ikke var hvite, så kan jeg ikke tenke meg at politioppbudet ville vært så magert, sier Gårdsvoll til Nettavisen.

Og fortsetter:

- Det er helt åpenbart. Politiet angrep med tåregass og opprørsutstyr, tunge militærgjerder og full pakke – nesten ubegripelig fort. Dette var også demonstranter som i stor grad var ubevæpnet. Ikke at det ikke forekom vandalisme da og, men forskjellene er slående. Det er det bare, konstaterer USA-eksperten.

- Hvorfor er forskjellene så store - og kan virkelig politiet ikke ha sett dette komme?

- Så er spørsmålet kanskje hvor mye av dette som er rasisme, eller om det handler om at politiet rett og slett ikke var forberedt. Men hadde det vært tilfellet om det var flere tusen Black Lives Matter-demonstranter i Washingtons gater?

- Hvis du ser på videoene fra kongressbygningen, så tenker jeg at det største problemet, foruten det at noen politimenn tok selfier med demonstrantene som tok seg inn i bygningen, så handler det om at det var få politifolk – og de som var der var dårlig forberedt. Det er et ledelsesproblem, det trenger ikke nødvendigvis handle om rasisme. Når det er sagt, så tillater jeg meg å tvile på om det hadde vært tilfellet om dette var en BLM-protest.

Gårdsvoll er også klar på at det ikke er noe annet å si om stormingen av kongressbygningen enn at dette var en ren terrorhandling. Hun legger til grunn at folkemassen ønsket å skape frykt og uro på egen jord.

- Presidenten har festet landet til et kamikaze-fly

Da en statue av sørstatsgeneralen Albert Pike ble revet ned av demonstranter, sendte presidenten ut følgende melding til sine 80 millioner følgere:

– Disse folkene burde vært pågrepet umiddelbart. En skam for landet vårt! skrev presidenten på Twitter.

På det tidspunktet var også nasjonalgarden kalt inn, nettopp for å unngå en slik situasjon som oppsto natt til torsdag. Mange har spurt seg om hvorfor det ikke var tilfellet denne gangen - og hvorfor det til slutt var visepresident, Mike Pence, som måtte ta aksjon for å sette inn styrken.

I dette videoklippet har Bloomberg satt de to situasjonene opp mot hverandre, og forskjellene er slående:

- Dette er forræderi. Dette er opprør og opptøyer. Punktum. Jeg har hørt fra folk i som protester i Oregon hvor folk ble slått, brukt tåregass på og kidnappet, men hva sa politikerne da? “Neinei, vi må ha lov og orden”, var budskapet da. Dette er opptøyer og forræderi, det er ikke akseptabelt. Vi er på full fart mot borgerkrig. Alt det vi snakker om her virker abstrakt. Dette er hvordan det ser ut når man ikke har en fredelig overføring av makt. Tankesettet er at hvis ikke jeg kan ha det som jeg vil, så brenner jeg landet ned, sa en tydelig preget Van Jones, advokat og politisk kommentator for CNN mens opptøyene stadig pågikk.

- Jeg nekter å tro at republikanere eller konservative kan si at dette er greit. Jeg vil at de skal spørre seg om hva som hadde skjedd hvis Black Lives Matter-bevegelsen hadde sendt 30.000 mennesker til hovedstaden for å beleire Capitol Hill. Hva om muslimer gjorde dette? Mens kongressen var samlet? Hva hadde vi sagt da, om det var blod på bakken og kaos?

- Det er nødt til å komme en felles uttalelse fra topp til bunn i det republikanske partiet. Dette er ikke å sette USA først. Dette er å sette Trump først. Det vi ser nå er at presidenten har festet landet til sitt eget lille kamikaze-fly, han vil at vi skal gå ned sammen med han.

