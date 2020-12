Sterk melding fra dronning Elizabeth i årets juletale

Kommer med varm julehilsen.

I sin årlige 1. juledagssending roser Dronning Elizabeth folket i hele Storbritannia og Samveldet for hvordan de har «taklet årets utfordringer fantastisk» og snakker om hvordan hun har blitt rørt av samholdet som har blitt vist.

Rett før jul innførte store deler av England strenge koronarestriksjoner, som blant annet førte til at mange ikke kunne dra og besøke venner og slektninger som planlagt. Bare julaften ble det påvist smitte hos 39.237 personer i landet, viser tall fra WHO. Disse personene må altså isolere seg og får ikke feiret julen på vanlig vis.

– For mange vil denne tiden av året være utrolig trist, sier dronningen.

– Noen sørger over tapet av de som er kjære for dem, og andre savner venner og familiemedlemmer, samtidig som det eneste de virkelig vil ha til jul er en enkel klem eller et håndtrykk.

– Hvis du er blant dem er du ikke alene, og la meg forsikre deg om at du er i mine tanker og bønner, sier dronningen.

