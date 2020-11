Sterk vind stenger veier og fører til innstilte fergesamband

Sterk vind fører til stengte veier og forsinkelser torsdag på flere veier og fergesamband. E134 over Haukelifjell er stengt på grunn av ras.

Det blir en vindfull torsdag for Østlandet, Sørlandet og Vestlandet, melder Meteorologisk institutt rett før klokka 08.

I tillegg til de farevarslene som allerede er ute, er det også sendte ut farevarsel for Innlandet fylke hvor det er ventet lokalt kraftige vindkast på 20 meter i sekundet.

Se oppdaterte farevarsler her

Innstilte ferger

Vegtrafikksentralen vest melder om flere fergesamband som er innstilt eller har forsinkelser på grunn av av været. Dette er status klokka 06.22:

E39 Sandvikvåg-Halhjem, innstilt

Fv 541 Buavåg-Langevåg, innstilt

Fv 57 Leirvåg - Sløvåg, innstilt

Fv 568 Fedje - Sævrøy, innstilt

Fv 546, Sandvikvåg-Husavik, store forsinkelser

Stengte fjelloverganger

Videre er fylkesvei 51 over Valdresflye og fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet stengt på grunn av været.

Klokka 07.24 melder Vegtrafikksentralen øst at E134 over Haukelifjell er stengt på grunn av ras mellom Tyrverli og Liamyrane. Entreprenør anslår at veien vil være stengt til langt utpå dagen.

Fikk dør i bakhodet i sterk vind

En mann i 50-årene Hå kommune i Rogaland fikk en dør i bakhodet i sterk vind og ble kjørt til legevakt med kuttskader, melder politiet i Sør-Vest. Meldingen kom inn klokka 07.30.

Uhellet skjedde i forbindelse med lasting og lossing av varer.

Sjekk din reiserute, trafikkmeldinger og føremeldinger på vegvesen.no.

Veitrafikksentralene på Twitter - se løpende meldinger.

Reklame 10 kupp du gjør på Black Week-salget til Christiania Glasmagasin