Sterke inntrykk for norsk helseteam i Italia: - Rørende og tårevått

Lange dager og sterke inntrykk preger hverdagen til det norske helseteamet i Italia.

Over to millioner mennesker i 210 land og territorier har fått påvist smitte av koronaviruset. Italia er et av de landene som er hardest rammet av pandemien, og kun USA og Spania har mer smitte og flere dødsfall enn landet.

Lombardia-regionen i Nord-Italia er et av de stedene med flest smittede i landet, og tidlig i april ba italienske helsemyndigheter om bistand for å håndtere koronakrisen.

Kort tid senere ble et helseteam fra Norge sendt til regionen.

- Det har vært lange dager og sterke inntrykk. Samtidig er vi glade for at vi har kommet hit, slik at vi kan være en avlastning for slitne sykepleiere, skriver sykepleier Linn Myhrstad i en e-post til Nettavisen.

- Utrolig trist

Hun er en del av det norsk teamet som dro til Lombardia-regionen for å bistå det lokale helsepersonellet.

Myhrstad forteller at sykepleierne i landet har stått i et enormt arbeidspress den siste tiden, men at de til tross for det smiler og er vennlige. Det norske teamet skal ha kommet godt inn i rutinene på jobb allerede, sier Myhrstad.

Det norske teamet består ifølge NTB av 16 sykepleiere og leger, samt tre personer fra Sivilforsvaret, og er av samme type som det Norge sendte til både Den demokratiske republikken Kongo under ebolautbruddet i fjor og til Samoa under meslingutbruddet.

UTROLIG TRIST: Sykepleier Linn Myhrstad syntes det er utrolig trist å se syke mennesker dø uten at de har sine nære og kjære rundt seg. Foto: Linn Myhrstad

Myrhstad sier det er sterkt å oppleve konsekvensene av koronaviruset i det hardt rammede landet, der over 170.000 har fått påvist koronaviruset og over 23.000 er døde.

- Selv om det er forventet, er det utrolig trist å se syke mennesker dø uten at de har sine nære og kjære rundt seg. Vi har muligheten til å gi ekstra omsorg og tilstedeværelse til disse pasientene. Gjennom fullt smittevernutstyr bidrar vi med god basal sykepleie (grunnleggende sykepleie, journ.anm), sier hun, og opplyser at sykehuset har opprettet en egen stilling hvor en person går fra rom til rom og hjelper pasienter med å komme i kontakt med sine pårørende.

- Det blir rørende og tårevått for både pasienter og for oss sykepleiere, sier Myhrstad.

- Følg myndighetenes råd

Sykepleieren opplyser at Italia ikke fikk tid til å forberede seg slik som Norge, og at helsevesenet ble kastet rett inn i det. Den største strømmen av pasienter skal ha roet seg ned, men mange av de innlagte er ifølge Myhrstad alvorlig syke.

- Selv om det fortsatt er mange pasienter er situasjonen mer oversiktlig, sier hun.

Det norske helseteamet har nå sett koronasituasjonen i Italia på nært hold i overkant av en uke, og Myhrstad har en klar oppfordring til det norske folk:

- Følg myndighetenes råd!

Teamet skal etter planen være i Italia i fire uker, og dro til landet en drøy uke etter at italienske helsemyndigheter ba om bistand.