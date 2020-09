Sterke reaksjoner: - Norge er forferdet

I helgen ble den iranske bryteren Navid Afkari (27) henrettet. Slik reagerer omverden.

Henrettelsen har vekket sterke reaksjoner rundt om i verden. EU, USAs utenriksminister, presidentkandidat Joe Biden, Sveriges utenriksminister, Amnesty, Den olympiske komité (IOC) og Norge er blant dem som reagerer kraftig på hengingen av Afkari.

EU kom med en tydelig og sterk fordømmelse av henrettelsen mandag formiddag.

- EU fordømmer denne henrettelsen på det aller sterkeste. Menneskerettigheter forblir et sentralt trekk i vårt forhold til Iran, skriver EU i en uttalelse.

- EU er motstander av dødsstraff under alle omstendigheter uten unntak. Det er en grusom og umenneskelig straff som ikke virker avskrekkende, skriver EU.

Les også: Trump trygler: - Ikke henrett denne mannen

Afkari ble dømt for drap etter å ha deltatt på en demonstrasjon i den iranske byen Shiraz i 2018. Afkari ble senere dømt til to dødsstraffer. Familien og aktivister hevder Afkari er uskyldig dømt.

Utenriksdepartementet i Norge skriver følgende på Twitter: «Forferdet over Irans henrettelse av Navid Afkari. Norge er prinsipielt motstandere av dødsstraff under enhver omstendighet.»

- Mange er skuffet over reaksjonene

Iran Human Rights, som har et bredt kildenettverk i Iran, sier det er mange iranere som er skuffet over reaksjonene til omverden.

- Det er mange iranere som ønsker sterkere reaksjoner fra omverden. Det holder ikke med en verbal fordømmelse. Det som har skjedd med Navid Afkari må få praktiske konsekvenser for Iran. Det er sjelden man har så mange dokumenterte bevis på en så alvorlig forbrytelse begått av iranske myndigheter, sier leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen.

- Vi mener EU og Norge må kreve en uavhengig granskning, både av den rettslige prosessen og meldingene om tortur. Og at man vurderer ulike tiltak som å redusere nivået på de diplomatiske relasjonene inntil en slik granskning foreligger. Det er også mange iranere som krever en slags tiltak fra ulike idrettsorganisasjoner, som for eksempel at Iran utestenges inntil en granskning har funnet sted, sier han.

Joe Biden reagerer

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden skriver på Twitter at «Irans grusomme henrettelse av Navid Afkari er en hån. Intet land bør arrestere, torturere eller henrette fredelige demonstranter eller aktivister. Iran må løslate deres politiske fanger, inkludert Nasrin Sotoudeh, og løslate uskyldige pågrepne amerikanere.»

USAs utenriksminister Mike Pompeo skriver følgende i en uttalelse: «Det iranske regimets henrettelse av Navid Afkari er ondskapsfull og grusom. Vi fordømmer det på det sterkeste. Det er et opprørende angrep på menneskelig verdighet, selv etter dette regimets avskyelige standarder.»

Les også: Reuters: - Den iranske bryteren Navid Afkari skal være henrettet

Sveriges utenriksminister Ann Linde skriver at Sverige er «forferdet over meldinger om henrettelsen av den iranske bryteren Navid Afkari».

Sveriges utenriksminister Ann Linde. Foto: Markku Ulander (AFP/NTB Scanpix)

IOC skriver følgende i en uttalelse: «Dette er veldig triste nyheter. IOC er sjokkerte over dagens kunngjøring. IOC-president Thomas Bach har i brevform kommet med direkte og personlige anmodninger til den øverste leder og Irans president om å vise Navid Afkari nåde.»

Den iranske bryteren Navid Afkari (27) er ifølge aktivister uskyldig dømt til døden, og har nå blitt henrettet. Foto: Privat

- Gravlagt i all hast på natten

Iran Human Rights sier at Navid Afkari ble gravlagt sent på kvelden i all hast, uten at familien fikk se hele liket.

- Han ble gravlagt sent på natten veldig raskt. Familien fikk bare lov til å se ansiktet, og der var det tegn på ytre skader. Her kan det være snakk om grov bruk av tortur. Noen hevder til og med at han kan ha blitt drept under tortur, sier Amiry-Moghaddam.

- Uansett om han er drept av torturister eller av myndighetenes galge, er dette en forbrytelse som må resultere i konkrete konsekvenser for iranske myndigheter. Han er torturert på det groveste. Han er drept. Familien er blitt truet. Dette er brudd på alle Irans folkerettslige forpliktelser. En verbal fordømmelse er ikke nok. Jeg lurer egentlig på hva som skal til for at Norge skal gjøre noe mer, sier han.

Les også: Fribryter skal henrettes for deltakelse i fredelig protest

- Falsk tilståelse

Iran Human Rights har fått tilgang til rettsdokumentene. De sier at bevismaterialet mot Afkari er svakt, og at kjennelsen er basert på falsk tilståelse under tortur.

Afkari er dømt for å ha knivstukket og drept en sikkerhetsvakt i kjølvannet av opptøyer i hjembyen Shiraz i 2018. Først halvannen måned etter protestene ble Afkari arrestert for drapet.

Brødrene til bryteren, Vahid og Habib, som også skal ha deltatt i protestene i Shiraz, ble også arrestert. Begge brødrene er dømt til lange fengselsstraffer.

Bildet viser bryteren Navid Afkari (til venstre) og en av hans to brødre (til høyre) . Alle tre brødrene skal være plassert på isolat i fengsel. Foto: Iran Human Rights

Dette er bakgrunnen

Det var ved midnatt 2. august i 2018 at en sikkerhetsvakt ved en føderal bygning i Shiraz, Hassan Torkaman, ble knivstukket. Han døde senere på sykehus av skadene. Ifølge rettsdokumenter, som Iran Human Rights har sett, hadde Torkaman fått i oppgave å identifisere demonstranter i byen Shiraz.

Det skal ikke ha vært noen vitner til stede da knivstikkingen skjedde. Men en lokal butikkeier fattet mistanke til to motorsyklister som var blitt observert et stykke unna åstedet samme kveld.

Sikkerhetsmyndighetene i Iran samlet inn mobilinformasjon fra basestasjoner i nærheten av åstedet. Basert på innhentet informasjon fra mobilbasene, gikk de til pågripelse av flere unge mennesker som skal ha vært i området i det aktuelle tidsrommet. Pågripelsen skjedde 45 dager etter knivstikkingen.

Den lokale butikkeieren kunne ikke identifisere noen av de pågrepne, men utelukket ikke at bryteren Afkari lignet litt på den ene motorsyklisten, som butikkeieren kun fikk se et glimt av fra nesen og ned - 45 dager tidligere.