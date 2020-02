Stigende havnivå truer kysten i California: - Vi er allerede ti år for sent ute

Det er ventet at havnivået i California vil stige med nesten tre meter innen 2100. Det kan få store konsekvenser.

LOS ANGELES (Nettavisen): I desember i fjor var en spesialkomite bestående av California-politikere og annet delstatspersonell samlet for første gang på fem år. Der fikk de som styrer delstaten en klar advarsel om at noe må gjøres, skriver Los Angeles Times.

Det som fulgte var en sårt tiltrengt diskusjon om hvordan håndtere det stigende havnivået som i stadig økende grad truer kystlinjen i California. Havnivået i delstaten kan stige mer enn 2,7 meter innen 2100 – muligens mer hvis store isbreer smelter raskere enn ventet.

Et slikt scenario kan skape skade på eiendom for nesten 1400 milliarder kroner. Allerede er noen kritiske veier og infrastrukturer bare få meter unna å komme under vann, og bare i Sør-California kan to tredjedeler av strendene forsvinne hvis havet stiger som spådd, ifølge Los Angeles Times.

- Vi er allerede sent ute med denne diskusjonen, sa Borener Horvath til samme avis. Han ledet møtet med komiteen i desember.

- Vi har forsket mye, og det er alltid mer å forske på, men vi har viktige saker nå over hele delstaten som vi må adressere, la han til.

Kan bli avgjørende

På møtet i spesialkomiteen i desember, la lokale ledere fram de store utfordringene byene nær kysten står overfor. Et nytt møte ble arrangert ikke lenge etter, og politikerne fikk høre at om det ikke handles snart, vil det føre til høyere kostnader som følge av skader, og at man mister muligheter til å være proaktive.

- Vi er allerede ti år for sent ute med denne saken. Og det er muligheter som glipper for oss mens vi utsetter en veldig vanskelig diskusjon, sier Tasha Boerner, som gjenopplivet komiteen i fjor.

Hun understreker hvor viktig det er at politikere handler raskt og finner ut hva som skal prioriteres. Et uavhengig panel la nylig fram en omfattende undersøkelse og uttalte at det som gjøres nå, eller ikke gjøres, kan avgjøre skjebnen til Californias kystlinje, skriver Los Angeles Times.

TRUSSEL: Store bølger slår inn mot byen Pacifica i California. Foto: Paul Sakuma (AP/NTB Scanpix)

- Kystsamfunnene må øke både omfanget og tempoet i arbeidet med å forberede seg på et stigende havnivå hvis California skal unngå de mest alvorlige, kostbare og ødeleggende konsekvensene de neste tiårene, stod det i rapporten.

I Bay Area, området rundt San Francisco, der millioner er avhengig av veier og infrastruktur i flom-risiko, har det å kjempe mot vannet vært en kostbar og overveldende utfordring. Hvis det blir en oversvømmelse på så lite som 60 centimeter, kan så mange som 90.000 mennesker bli hjemløse, skriver Los Angeles Times.

Byen Alameda, som ligger på en øy i San Francisco Bay, er i faresonen. Det kan koste rundt 9 milliarder kroner å holde byen over vannet, men det kan igjen gjøre at man unngår skadekostnader på over 80 milliarder kroner. Et videoklipp fra byen Imperial Beach viser hvordan det ser ut når store bølger slår inn mot kysten.

- Sårbarheten er ekstremt slående, sier Mark West, som filmet videoen.

I byen Foster City fikk rådmann Jeff Moneda nylig en skrekkopplevelse da han åpnet mailboksen. Der var det en beskjed fra den føderale amerikanske kriseetaten (FEMA).

- Det første jeg så innboksen var et brev fra FEMA der det stod at vi måtte heve dikene våre, eller så ble de nødt til å kategorisere hele byen som en flomsone. Snakk om stress, sier Moneda til Los Angeles Times.

UTSATT: Foster City ved San Francisco-bukta er blant byene i Califonia som trues av stigende havnivå. Foto: Google Maps

Foster City er bygget på forsterket våtmark, men er avhengig av diker som er nesten 13 kilometer lange, for å holde det stigende havnivået unna. Hvert tidevann og hver storm utfordrer forsvarsmekanismen, og selv moderate framtidsscenarioer viser at byen er i fare hvis ikke noe gjøres.

Beskjeden fra FEMA ble en oppvekker for beboerne i Foster City. Boligeiere i byen endte opp med å bli enige, mer enn 80 prosent stemte for forslaget, om å skattlegge seg selv totalt omtrent 730 millioner kroner for å heve dikene flere meter. Arbeidet ventes å starte i sommer.

Oppfordrer til mer koordinasjon

Noe som forsterker problemet i regionen, er noe som forskere kaller «havet under oss». Når havet stiger og driver innover i landet, presses ferskvann opp fra under føttene våre, forteller forsker Kristina Hill.

Kjellere og grunnmurer under bakken kan få skader, brakkvann kan ødelegge kloakkrør og giftig forurensning i jorda kan boble opp og spre seg, ifølge Hill, som viste komiteen områder på kartet der vann allerede har begynt å lekke gjennom bakken.

- Vi kan bruke hundrevis milliarder av dollar og fortsatt ha flom på fastlandssiden av alle disse dikene. Vi er veldig bekymret når det gjelder helsen til mennesker og helsen til bukta, sier Hill til Los AngelesTimes.

Eksperter har uttalt at løsningen avhenger av at flere byer, transport-ledere og eiendomseiere jobber sammen på tvers av regioner. For mange er fortsatt for opptatt av å kjempe om penger og tillatelser for å forsvare hva som er deres, i motsetning til å se det større bildet, sier ekspertene.

De er klare på at stigende havnivå er noe som ikke tar hensyn til by- og eiendomsgrenser, og at det må mer koordinasjon til for å gjenopprette våtmarker og revurdere kritisk infrastruktur som kan hjelpe mer enn ett samfunn.

STIGER: Havnivået måles i byen Newport Beach i California. Foto: Mario Tama (AFP/NTB Scanpix)

Warner Chabot leder et institutt i San Fransciso som blant overvåker forurensning i havet. Han mener flere pilotprosjekter vil bidra til at ledere vil innse at det er en god idé å dele ressurser og ideer på tvers av bygrenser.

Chabot har i flere år oppfordret politikere i California til å tenke på kystlinjen som helhet, i stedet for del for del og by for by. Han mener at det også kan bidra i et større bilde.

- Californias kystsamfunn kan være en nasjonal modell over hvordan urbane regioner på havkanten kan gi dristige, rettferdige og inkluderende løsninger på klimaendringer, sier Chabot.