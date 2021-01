Stiller krav til kommunen

De meldte seg ut av partiet før jul. Nå vil de tidligere FNB-politikerne ha partistøtte og egne kontorer.

Sammen med Per Jørgensen og Rolf Eric Scott meldte Trym Aafløy seg ut av Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i desember i fjor. Siden da har de sittet som uavhengige representanter i Bergen bystyre. Nå krever de støtte fra kommunen for å fortsette som uavhengige representanter, melder Bergensavisen (BA).



Det er i hvert sitt brev at de kommer med krav om å få 663.000 kroner i støtte og hvert sitt kontor. I tre likelydene brev skal Aafløy, Jørgensen og Scott kommet med følgende grunn:

«Departementet har konkludert med at vedtak som nekter uavhengige representanter rettigheter etter § 10-10 på lik linje med andre folkevalgte grupper er ugyldig, og skal oppheves. Dette må da også gjelde for uavhengige representanter i Bergen bystyre».

Misforståelse

Bystyredirektør Roar Kristiansen skal ha oppfattet det dithen at hver av dem krevde støtte tilsvarende det et helt parti får. Det vil i så fall innebære at de skulle få 663.000 kroner hver pluss egne kontorer.

Dette får Aafløy til å reagere. Den tidligere bompengeparti-toppen mener bystyredirektøren har feiltolket hvor mye de vil ha.

– Dette her er helt feil, sier han.

Til BA presiserer 57-åringen at de tre vil regne seg som én partigruppe, ikke at de skal få støtte tilsvarende tre partier. Aafløy stiller seg også uforstående til summene som har kommet frem.



- Vi har aldri bedt om noe beløp, og i hvert fall ikke de beløpene dere snakker om, påpeker han.



Med Aafløy som frontfigur ble FNB tredje største parti i Bergen bystyre etter valget i 2019, med 11 representanter. Han kan nå miste vervet i utvalg for miljø- og byutvikling, fordi dette vervet er knyttet til partiet. Det betyr at han taper rundt 900.000 kroner i året.



