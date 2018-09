Stiller ut Krekar-statue laget av brunost på Høstutstillingen

Slik har du aldri sett Krekar før.

- Jeg ville gjøre ham spiselig for det norske folk, sier kunstneren bak mulla Krekar laget i brunost.

Høstutstillingen 2018 åpnet lørdag og varer til 14. oktober. Her tilbys et bredt spekter av kunstneriske uttrykk, fra klassiske skulpturer og billedkunst til videoinstallasjoner.

En byste av mulla Krekar laget av brunost, signert kunstner Ole John Aandal, vekker aller mest oppsikt.

«Korleis Likar De Meg No? Mulla G-35,» heter kunstverket.

Målene på bysten er bredde og høyde på 18 cm og dybde på 14 cm.

Nettavisen har snakket med kunstneren.

- Hvordan kom du på denne idéen?

- Krekar kom til meg i en drøm. Det var en mørk natt i Rondane med ruskevær, og da jeg våknet neste morgen stod han på bordet, forteller Aandal, som egentlig er fotograf, til Nettavisen.

- Spiselig for det norske folk

Han hadde vært lenge i fjellet og det eneste pålegget han hadde igjen var nettopp brunost:

- Nordmenn har overlevd på brunost i alle tider. Det er sterkere enn krutt, sier Aandal som ikke kan få fullrost osten nok.

- Men hvorfor Krekar?

- Det skyldes nok at jeg har lest for mye nettaviser ... Jeg har aldri møtt Krekar, jeg kjenner bare «min mulla», som jeg har forsøkt å gjøre spiselig for det norske folk, sier kunstneren.

- Dette er ikke noen hårete kamel.

- Hvilke reaksjoner har du fått?

- Mange, men ingen negative så langt.

«Verdens norskeste mulla»

- Hva skal skje med brunost-Krekar etter Høstutstillingen?

- Min mulla som er laget av én kilo brunost, er så norsk som det er mulig å bli. «Verdens norskeste mulla», sier kunstneren.

Han som ønsker å videreutvikle idéen og sette opp en 2,5 meter høy statue i brunost av Krekar i Kyrkesæterøra.

Nettavisen har vært i kontakt med Krekars forsvarer, Brynjar Meling, for å høre hva han synes om brunostutgaven.

Mest sett siste uken