«Stine» (45): – Han tilbød meg jobb. Men bare dersom jeg ville ha sex med ham

«Stine» mener voldtektene hun opplevde som 16-åring lett kunne gjort henne til et nytt overgrepsoffer et par år senere da hun ble tilbudt jobb i bytte mot sex.

(Sandefjords Blad): – Det jeg opplevde den lørdagsnatta, fortalte jeg aldri hjemme. De trodde jo ikke på det som var langt verre et par år tidligere.

«Stine», som egentlig heter noe annet, forteller at ungdomstida i Sandefjord sitter igjen i kroppen selv om det er godt over 20 år siden.

Det hun beskriver, er to historier i hver sin ende av alvorlighetsskalaen, men begge handler om maktubalanse. Dette er hennes egne ord:

«I Guds navn»

– Jeg var med i en frimenighet i Sandefjord, der jeg hadde mange venner. Lederen var en mann på over 60 år. Da jeg var 16, voldtok han meg flere ganger. For at jeg ikke skulle si noe, banket han meg opp, tok kvelertak på meg og truet meg med kniv. Alt gjorde han i Guds navn.

Stine sier at hun ikke våget å si fra, både på grunn av truslene og fordi «ingen ville høre på sånt».

– Da jeg en tid senere fortalte om det hjemme, sa moren min at jeg hadde ødelagt natta for henne. Den dag i dag mener foreldrene mine at jeg fant på historien. Det finner jeg ganske utrolig, sier 45-åringen, som hevder at hun ikke var menighetslederens eneste overgrepsoffer.

– Lokket meg

Da Stine hadde fylt 18 år, var hun på bytur en lørdagskveld. Hun kom i kontakt med en mann som jobbet i offentlig sektor.

– Han inviterte meg på kontoret for å snakke om en jobb han kunne tilby meg, forteller hun.

Stine husker at hun ikke var helt edru, men at hun ble med fordi hun var nysgjerrig på hva det var.

– Da vi kom på kontoret hans, dro han ned strømpebuksa mi og tok hånda oppunder skjørtet mitt. Han sa jeg kunne få jobben, men bare dersom jeg ville ha sex med ham.

I dag tenker Stine at dersom hun hadde vært litt fullere, kunne hun ha vært et lett bytte.

– Men jeg klarte å si nei, og gikk derfra. Jeg har tenkt på episoden mange ganger senere. Det er bittert å vite hvor enkelt det kunne vært for ham. Han, som var i en maktposisjon, utnyttet at jeg var ung og alkoholpåvirket, og han lokket med at jeg kunne få jobb og tjene penger. Det er et veldig dårlig minne.

Fakta: Dette er #metoo

#metoo er blitt betegnelsen på en verdensomspennende kampanje som setter søkelys på seksuell trakassering, spesielt mot kvinner fra menn i maktposisjoner. Begrepet ble allemannseie etter at skuespilleren Alyssa Milano høsten 2017 oppfordret kvinner til å vise verden omfanget av seksuell trakassering. Dette skjedde etter at en rekke kvinner hadde stått frem og fortalt om trakasseringen til filmprodusenten Harvey We instein. «Hvis du har blitt seksuelt trakassert, skriv "me too" som et svar på denne tweeten», oppfordret Milano, og fikk massiv respons. Kampanjen har vært preget av kvinner som har stått frem og fortalt hva de har opplevd, uten at den som trakasserte nødvendigvis har blitt navngitt. Ideen er at trakasseringens omfang er viktigere å å få fokus på, enn å lage syndebukker av enkelthistorie. I Norge tok det noe tid før det ble mange håndfaste saker. Aleksander Schaus utlevering av historier fra TV 2 ble den første store saken, mens varslene mot tidligere Ap-nestleder Trond Giske har utløst en lang rekke varslingssaker i politikkens verden. Amedias/Nettavisens landsomfattende undersøkelse, utført av YouGov, viser at rundt 1 av 3 - 1,35 millioner - sier de har blitt utsatt fort seksuelle krenkelser/trakassering.

– Ingen vits i å si fra

Nå, som godt voksen flere år senere, mener hun opplevelsene som 16-åring gjorde henne ekstra utsatt og sårbar i situasjonen der hun ble tilbudt jobb i bytte mot sex.

– Jeg hadde dårlig støtte hjemmefra. Siden jeg ikke ble trodd hjemme på det som skjedde da jeg var 16, var det ingen vits i å si fra til noen hjemme om det som skjedde denne lørdagsnatta. Jeg tenkte at jeg aldri ville blitt trodd likevel. Jeg gikk heller ikke videre med det overfor mannens ledere.

Stine sier hun noen år senere fikk voldsoffererstatning fra staten for det hun hevder menighetslederen utsatte henne for. Ifølge Stine var han da død.

45-åringen forteller at hun ble ufør i ung alder. Hun forteller om selvskading og selvmordsforsøk, og mener hun ikke hadde levd i dag om det ikke hadde vært for god oppfølging fra en psykolog.

– Man lærer seg å leve med det. Men jeg får det på nettene. Marerittene hjemsøker meg. Jeg har ikke sovet ei hel natt på 20 år.

