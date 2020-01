Stjerne-advokat: Seks livserfaringer jeg vil dele med ungdommen

Jeg oppdaget en dag at jeg kunne bruke det vonde til noe godt, og at det vanskelige i livet slik sett ikke hadde vært forgjeves.

Av Cecilia Dinardi, advokat og partner i Advokatfirmaet Elden DA

Ikke visste jeg at mitt liv som barn skulle handle om å overleve så dyptinngripende vonde opplevelser, om å konstant holde hodet over vannet og om å intenst holde fast ved tanker som kunne gi meg en mening bak alt det vonde jeg så langt hadde opplevd.

Les også: «- Fy faen for et jævla fittetryne du er!»

Samtidig oppdaget jeg noe veldig viktig; jeg innså at jeg kunne bruke disse erfaringene til noe nyttig. Noe positivt.

Jeg oppdaget en dag at jeg kunne bruke det vonde til noe godt, og at det vanskelige i livet slik sett ikke hadde vært forgjeves. Denne åpenbaringen banet frem en vei til livsmestring, forsoning og etter hvert til personlige lykke.

Dette førte til en viktig kilde til innsikt for meg som jeg tror at unge i dag i for liten grad får muligheten til å reflektere over og noe de sårt trenger.

Her er derfor seks gode råd til ungdommen:

1). Vit at vi på et fundamentalt nivå er alle de samme. Hver og en av oss håper på lykke, og hver og en av oss ønsker ikke å lide. Dette er vår mest grunnleggende virkelighet, og på dette nivået forblir problemene som vi alle møter de samme. Vi trenger å basere samspillet med medmennesker og verden rundt oss på anerkjennelsen om disse dype, men enkle, sannheter. Dette kan gi stor mening. Særlig ved at vi hjelper andre og retter fokuset mot en bredere horisont som kan gjøre oss i stand til å se våre egne problemer i et mer realistisk og større bilde.

2). Det er en uløselig kobling mellom vår personlige lykke og vennlighet, medfølelse og omsorg for andre. Personlig lykke er noe vi bør søke etter i livet. Men hva er det som former vår oppfatning av hva som er personlig lykke og tilfredshetsnivå? Våre følelser av tilfredshet er sterkt påvirket av vår tendens til å sammenligne.

Les også: Billige politiske poenger etter statsministerens fastfood-tweet

3). Vær modige og møt det vanskelige. Vi vil ofte møte på problemer, og ved å unngå dem vil det kunne gi oss en midlertidig lettelse. Men, det er langt bedre å konfrontere det vanskelige. Du vil da være i en bedre posisjon til å håndtere, forstå og dermed løse problemene.

4). Ta et godt pustedrag og reflekter fra tid til annen over årsaken til bekymringer og hva den enkelte bør rette et særlig alvorlig blikk mot. Vi kan ofte være for følsomme, overreagere på mindre ting - og noen ganger ta ting for personlig. Vi kan ha en tendens til å ta små ting for alvorlig og blåse dem ut av proporsjoner, mens vi samtidig forblir likegyldige til de virkelig viktige tingene. De tingene som har dyptgripende effekt på livene våre og langsiktige konsekvenser og implikasjoner.

5). Det er mulig å finne en mening i urett og lidelse når den først inntreffer. Midt i vår smerte vil vår energi ofte være fokusert på å komme vekk fra den, og det vil kunne oppleves umulig å reflektere over noe annet. Det vil ofte være lite vi kan gjøre annet enn å tåle. Men noen ganger gir det også sinnsro å akseptere det som ikke kan fikses, som igjen kan bane frem en vei til forsoning. Vi vil kunne spørre oss: «Hvorfor meg?» Men heldigvis, i perioder med relativt letthet, i perioder før eller etter vonde tider, vil vi kunne reflektere og tenke over om det kan finnes en mening med lidelse. Det vil ofte kunne hjelpe oss å takle selv de mest prøvende tider i livene våre. Victor Frankl, en jødisk psykiater som ble fengslet av nazistene under andre verdenskrig sa en gang:

«Man is ready and willing to shoulder any suffering as soon and as long as he can see a meaning in it».

Frankl brukte sin brutale og umenneskelige erfaring i konsentrasjonsleirene for å få innsikt i hvordan mennesker klarte å overleve slike grusomheter. Han kom frem til at overlevelse ikke var basert på god helse eller fysisk styrke, men snarere på styrken som ble avledet fra formålet og oppdagelsen av mening i ens liv og erfaring. Smertefulle tider kan dermed også tjene til å styrke oss, og andre ganger til å myke oss opp; gjøre oss mer følsomme og til å skaffe innsikt om oss selv og våre omgivelser. Det vonde kan også gjøre oss mer åpne og hjelpe oss å utvikle relasjoner og skape bånd til andre.

6). Når vi klarer å skape noe godt ut av det vonde som har vært, da har vi oppnådd noe stort. Da er vi mennesker på vårt beste.

Les også: – Ap svinger kappa etter vinden og nå er det ideologi fra «kommunistene» som trekker stemmer