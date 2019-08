Stjerneadvokater, dømt kriminell og Røkkes sønn må i vitneboksen

Politiet mener torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen har presset Røkke for et tosifret millionbeløp.

27. august starter rettssaken hvor den kjente pengeinnkreveren Jan Erik «Jannik» Iversen må svare på anklager om grov utpressing mot milliardæren Kjell Inge Røkke. Iversen er straffedømt flere ganger tidligere, blant annet for å ha skutt en annen kjent kriminell, Christer Tromsdal.

Utpressingen skal ha pågått i tidsrommet november 2017 - januar 2018. Iversen skal blant annet ha møtt opp i Røkkes garasje ved Aker, hvor han angivelig skal ha kommet med trusler. I tillegg mener politiet at Iversen har kommet med trusler via mail, telefoner og SMS-er.

Øvre strafferamme er seks års fengsel. Iversen har hele tiden nektet straffskyld.

En rekke profilerte personer blir stevnet som vitner. Stjerneadvokater, dømte kriminelle og tidligere sjef for beredskapstroppen (spesialtrent politi) skal i løpet av fire dager forklare seg i retten.

Torpedo Jan Erik Iversen (arkivfoto). Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Elden og Røkke-sønn må vitne

Politiet har kalt inn den profilerte advokaten Arild Holden i Advokatfirmaet Elden, som tidligere har representert Iversen, Anders Snortheimsmoen, tidligere sjef for beredskapstroppen og fornærmede i saken, milliardæren Kjell Inge Røkke.

Nettavisen er også kjent med at torpedoen har kalt inn følgende vitner:

Stjerneadvokaten John Christian Elden, som tidligere har representert Iversen, men de siste årene Kjell Inge Røkke.

Røkkes sønn og næringslivsleder Kristian Røkke.

Kunsthandleren Per Orveland, som har hatt tett kontakt med både Iversen og Kjell Ingen Røkke i en årrekke.

Stjerneadvokaten Morten Furuholmen, som tidligere har representert Orveland.

Christer Tromsdal, en straffedømt profilert kriminell som har hatt mye kontakt med Iversen. I mars ble han frikjent i en annen alvorlig straffesak. Den dommen er anket av påtalemyndigheten.

Kjendisadvokaten Ellen Holager Andenæs, som tidligere har representert Kjell Ingen Røkke, blant annet i den mye omtalte båtsertifikatsaken, hvor Iversen også skal ha vært involvert. Men han ble aldri etterforsket i saken.

I tillegg er en advokatsekretær og en annen ukjent kvinne stevnet som vitner.

Nettavisen er kjent med at de ulike advokatenes roller overfor Iversen og Røkke gjennom en periode på nærmere 20 år blir tema i retten.

Elden er det eneste av vitnene som kommenterer saken overfor Nettavisen:

- Det er hyggelig at noen vil høre hva jeg har å si, selv om jeg ikke vet hva jeg kan bidra med. Å vitne er en sunn borgerplikt, skriver han i en melding til Nettavisen.

Stjerneadvokaten John Christian Elden blir kalt inn vitne for torpedoen. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Torpedo: - Kjell Inge skal få

Benedict de Vibe er forsvarer for Iversen. Når Nettavisen leser opp navnene vi har fått tilgang til bekrefter han opplysningene.

- De vitnene som er oppført kjenner både fornærmede og tiltalte i saken, og har opplysninger som kan kaste lys over forholdet mellom disse to over flere år. De kan også ha opplysninger som det er viktig å få frem under denne straffesaks behandling, sier de Vibe til Nettavisen.

- Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen er orientert om hvorfor vitnene er stevnet inn til rettssaken for å avgi forklaring. De fleste er ikke avhørt av politiet. De kan bli kalt inn til avhør, men har liten grunn til å tro at det blir aktuelt siden saken nærmer seg oppstart.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få en kommentar fra Iversen selv. Men i august i fjor uttalte han blant annet følgende, etter at det var tatt ut tiltale mot ham:

- Jeg gleder meg som en unge til den rettssaken. Kjell Inge, og alle advokatene som har vært inne i denne saken, skal få en gang for alle. Sannheten om alt spillet som har pågått skal frem. Dette er bare forretten, sa Iversen til Nettavisen.

Politiet mener saken er godt nok opplyst med bare de tre vitnene de selv har kalt inn.

- Politiet har ikke hørt alle vitnene som tiltalte har innkalt, men det er forventet at de blir stilt spørsmål som går på bakgrunnshistorien her. Dette har tiltaltes

forsvarer selv opplyst, sier politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen til

Nettavisen.

- Påtalemyndigheten har innkalt tre vitner, i det ligger det at vi mener

saken er godt nok opplyst til at det kunne tas ut tiltale.

Christer Tromsdal soner for tiden en bedrageridom. Bildet er fra Halden fengsel. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Hyret livvakt

I januar 2018 ble Iversen siktet og pågrepet av politiet i Oslo. Få dager senere ble han løslatt fra varetektsfengsling, og samtidig ilagt besøksforbud mot Røkke og hans familie. Utpressingssaken førte til at Røkke fryktet for livet sitt og hyret inn livvakt.

Ifølge politiet skal torpedoen ha truet Røkke med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om milliardæren, og forsøkt å få ham til å betale et tosifret millionbeløp.

I august i fjor omtalte Nettavisen nyheten om at det ble tatt ut tiltalt mot torpedoen. Saken ble opprinnelig berammet i Oslo tingrett i februar, men måtte utsettes fordi Iversen ble rammet av akutt sykdom.

Nettavisen har fått bekreftet at Iversen og Røkke har forsøkt å få ordnet opp i en tidligere konflikt hvor torpedoen mener at Røkke skylder ham penger. Det har ikke lykkes for Nettavisen å få klarhet i hva som er bakgrunnen for den påståtte Røkke-gjelden.

Benedict de Vibe representerer tiltalte Iversen. Foto: Paul Weaver / Nettavisen

- Store mørketall

Høsten 2018 skal det også ha blitt avholdt møter mellom Iversen og Røkke hos Advokatkontoret Elden i Oslo. Alle telefoner og elektroniske gjenstander måtte ligge igjen utenfor møterommet.

Arild Holden skal ha vært til stede på ett av møtene, og det skal ha blitt foreslått en konkret sum som Røkke skulle betale torpedoen, får Nettavisen opplyst. Elden skal ikke ha deltatt på noen oppklaringsmøter mellom torpedoen og milliardæren.

Iversen har varslet at han vil frita sine tidligere advokater, Holden og Elden, fra taushetsplikten.

Politiet ser alvorlig på utressingssaker.

- Strafferammen er på seks års fengsel. Det sier noe om hvordan samfunnet

ser på utpressing som alvorlig lovbrudd. Det er store mørketall på utpressingssaker. Det er mye politiet aldri får vite om, sier Nedrebø Michelsen.



- Dette skyldes trolig at selve utpressing skjer i det skjulte og at svært mange utpressingsofre frykter konsekvensene ved anmeldelse. Derfor er det viktig at de sakene som faktisk når politiet blir etterforsket på en grundig måte, og får en riktig avgjørelse i retten.