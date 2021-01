Sto fast i snøstorm: - Vil du ha et vaksineskudd?

Gode råd var dyre da helsearbeidere fra Josephine County i Oregon plutselig var strandet med vaksinedoser som ville gå ut på dato i løpet av seks timer.

På vei tilbake fra et vaksinasjonssted i Cave Junction i Oregon i USA, tirsdag ble helsearbeiderne nemlig sittende fast i en snøstorm på motorveien.

De visste at de bare hadde seks timer på å få de resterende dosene av koronavirusvaksinen til folk som ventet på å få skuddene sine i Grants Pass, drøye 48 kilometer unna.

Men med en semitrailer som hadde fått sleng på hengeren foran seg, innså helsepersonalet at de kunne bli sittende fast i flere timer, slik at dosene ville utgå.

Da tok de en helt spesiell beslutning.

Les også: FHI med gode vaksinenyheter

Lo det vekk

Helsearbeiderne gikk nemlig fra bil til bil og spurte strandede sjåførere om de ville bli vaksinert, akkurat der på stedet.

- Vi hadde en person som var så glad at han rev av seg skjorta og hoppet ut av bilen, sa Michael Weber, folkehelsedirektør i Josephine County, til New York Times.

En annen som sa ja, var en ansatt i sheriffkontoret i Josephine County som hadde kommet for sent til klinikken i Cave Junction, men endte opp i køen med de andre på vei tilbake til Grants Pass.

De fleste sjåførene skal ha ledd av tilbudet om en vaksine mot koronaviruset på veien, og takket nei, selv om Weber sa han hadde en lege og et ambulansepersonell tilgjengelig på stedet. Han erkjente at det ikke var de vanligste omgivelsene for en vaksinasjon.

Les også: Dette må til for at Raymond Johansen skal åpne opp Oslo: Har planen klar

- Et åpenbart valg

- Det var en merkelig samtale. Se for deg selv at du er strandet på siden av veien i en snøstorm, og så går noen opp og sier: hei, vil du ha et skudd i armen? forklarte han.

Weber la likevel til at helsearbeiderne fikk delegert alle de seks dosene med Moderna-vaksine til seks takknemlige sjåfører.

Folkhelsedirektøren omtalte det som «en av de kuleste operasjonene» han noen gang hadde vært en del av, og sa at det hadde vært en enkel beslutning å delegere skuddene på motorveien.

- Ærlig talt, når vi først visste av vi ikke kom tilbake til byen i tide for å bruke vaksinen, var det et åpenbart valg. Vår regel nummer én akkurat nå er at ingenting skal kastes vekk, sa han.

Les også: Britisk forsker om fryktet mutert virus: - Dette er best og verst tenkelig scenario

Reklame Morsdag og valentine: Nå er det tilbud på blomster levert på døra