Stockholm-politiker med tordentale: - Dette er ikke tiden for å henge med kompiser

- La meg være ekstremt tydelig. Dette er langt fra over, advarer Stockholms finansregionråd og refser svensker som nå gir blaffen i avstandsrådene.

OSLO (Nettavisen): Folk som henger på kafeer og uteserveringer og synes å gi blaffen i smittevernrådene provoserer de som skal lede an i kampen mot koronaviruset i Sverige.

Stort press i helsevesenet

Seks uker inn i pandemien, er Stockholm-regionen fortsatt episenteret i Sveriges koronautbrudd. Her har de måttet omstille sitt helsevesen på rekordtid. Nå har de smittevernutstyr som holder for en uke framover, mens det foreløpig er overkapasitet på sykehus- og intensivplasser, blant annet gjennom bygging av et feltsykehus i Älvsjö. Så langt er det rapportert inn 1071 koronadødsfall i Stockholms län, og arbeidspresset i helsevesenet beskrives som høyt.

KOM MED KLAR BESKJED: Finansregionråd Irene Svenonius på pressekonferanse om koronasituasjonen i Stockholm-regionen torsdag. Foto: Skjermdump (NTB Scanpix/TT)

Tar hverdagen tilbake

Samtidig kommer meldingene om at kurvene for smittetilfeller flater ut og i flere svenske byer kommer tegnene på at innbyggerne er i ferd med å ta hverdagen tilbake. Noen steder meldes det også om trengsel på serveringssteder.

- La meg være ekstremt tydelig

På en pressekonferanse i Stockholm torsdag gikk finansregionråd Irene Svenonius ut med en tydelig appell til svenskene om å ta smittevernrådene på alvor og bidra til at epidemien flater ut og ikke blusser opp igjen.

- La meg være ekstremt tydelig. Dette er langt fra over. Hvor lang tid det tar, kommer an på hvordan hver og en av oss opptrer, sa hun og minnet om koronadødstallene i Stockholms län og krevende arbeidsdager for de som jobber innen helse og omsorg.

- Sliter med å redde liv

- De har lange og tøffe arbeidsdager der de sliter med å redde liv, sa hun og rettet en tydelig pekefinger mot landsmenn som nå synes å gi litt blaffen i myndighetenes smittevernråd:

- Dette er ikke tiden for å henge på en kafe med sine kompiser. Nå er tiden inne for å holde ut, sa hun og minnet om at myndighetene i region Stockholm har vide fullmakter til å treffe beslutninger dersom kafeer og restauranter ikke tar sin del av ansvaret.

- Vi kan til og med stenge virksomheter om man ikke følger de retningslinjer som finnes, sa Svenonius.

Politiet i Stockholm melder at de vil øke nærværet i parker og gater framover.