Stoltenberg: - Hatet stikker dypere enn vi forestilte oss

– Det er viktig å bruke 22. juli til å mobilisere mot et hat som er sterkere og som stikker dypere enn det vi forestilte oss, sier Jens Stoltenberg.

– Det er vakkert og fint å få lov til å delta på denne markeringen. Det er jo nå sju år siden, men det er fortsatt fint å minnes de som gikk bort, de som lever med sår og aldri blir ferdig med 22. juli, sier den tidligere Ap-lederen til NTB.

Stoltenberg var på plass under markeringen i regjeringskvartalet søndag formiddag. Det er sju år siden terrorangrepet i 2011 da 77 mennesker mistet livet. Samtidig ble det midlertidige nasjonale minnesmerket for angrepene avduket.

Les også: Støre: 22. juli er en del av Norges historie

– I dag er det viktig å markere avstand fra holdningene og hatet vi fortsatt ser. Hatet er nok sterkere og stikker dypere enn vi forestilte oss, sier han.

Trusler

De siste dagene har det blitt kjent at flere Utøya-overlevende har blitt truet på livet av nettdebattanter. Stoltenberg sier det er opprørende og omtaler truslene som både et angrep på politisk engasjert ungdom, men også mot kjernen i demokratiet.

Les også: Solberg: – Like vondt sju år senere

– Det er veldig farlig å avskrive det med at det er få skrullete mennesker. Det hatet og truslene vi ser der ute i både bredde og omfang, er viktig å mobilisere mot, sier han.

Glad for å være med

NATO-sjefen, som nylig mistet sin far Thorvald Stoltenberg, sier det er han er glad for å få være med på søndagens markering.

– For meg er det bare enda finere å være med på minnemarkeringen fordi vi alle minnes om at livet er forgjengelig og at folk mister sine nærmeste. Her er det imidlertid mange som mistet barn og unge i begynnelsen av livet. Jeg mistet en far som levde et langt liv og ble 87 år, og det en forskjell, sier Stoltenberg.

Mest sett siste uken