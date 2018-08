Stoltenberg: – Amundsen døde så altfor tidlig

Vi skal alle dø, men han døde så altfor tidlig, sa Jens Stoltenberg i sitt minneord om sin nære venn, rådgiver og taleskriver Hans Kristian Amundsen.

Foruten familien og kona Karen Marie Berg var en rekke Ap-kolleger, pressekolleger og nære venner på plass i Nordberg kirke da finnmarking, fembarnspappa, kjæreste og eksredaktør Hans Kristian Amundsen ble bisatt torsdag ettermiddag.

Blant dem var tidligere statsminister Jens Stoltenberg, som hadde Amundsen som statssekretær med ansvar for pressesaker mellom 2011 og 2013. I minnetalen beskrev han Amundsen som en mann som hadde en enestående evne til å sette ord på følelser og fange stemninger, noe som spesielt gjorde seg gjeldende i dagene etter 22. juli.

– «Mer åpenhet, mer demokrati, men aldri naivitet» bidro til å forme holdninger. Det satte kursen da vårt land ble satt på sin største prøve i fredstid. Hans Kristian betød mye for hvordan Norge håndterte terrorangrepet, sa Stoltenberg.

Jens Stoltenberg taler under Hans Kristian Amundsens bisettelse i Nordberg kirke torsdag. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix.

Arbeidsforholdet utviklet seg også til et nært vennskap, og Stoltenberg fortalte at de to møttes til en tur på byen få dager før Amundsen døde.

– Vi pratet om det meste. Løste en del verdensproblemer og noen vesentlig mer kompliserte nasjonale spørsmål. Vi pratet om livet. Hans Kristian fortalte hvor fornøyd han var. Med Karen Marie og barna. Han hadde det godt. Hans Kristian var glad i livet sitt, sa Stoltenberg.

– Vi la vidløftige planer om alt vi skulle gjøre i mange år framover. Det var en perfekt sommernatt. Få dager etter døde Hans Kristian. Vi skal alle dø, men Hans Kristian døde så altfor tidlig.

