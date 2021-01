Stoltenberg kom med vaksine-spådom på søndag. Nå går Bent Høie enda lenger

Helse- og omsorgsministeren gir større forhåpninger enn FHI.

På søndagens pressekonferanse kom regjeringen med ytterligere innstramminger for de to neste ukene, men dette er parallelt med at Norge har kommet i gang med vaksineringen. Som gjentatt til det uendelige, det er koronavaksinen som er veien ut av pandemien og som vil gi verden et normalt samfunn igjen.

Ifølge den siste tilgjengelig informasjonen er det også slik at Norge vil få 40.000 doser med vaksine i uken. Med det tempoet vil det ta to og et halvt år å vaksinere hele befolkningen. Myndighetene forsikrer samtidig om at det vil komme økt tilgang etterhvert som flere vaksinekandidater blir godkjent.

- I løpet av 2021

Nettavisen stilte spørsmål om hva som er realistisk fremdrift før Norge er ferdig vaksinert. Da svarte FHI-direktør Camilla Stoltenberg følgende:

- Til sammen, i løpet av de tre første kvartalene, tror vi, at det vil være dekning til rundt 5 millioner personer i Norge. Dette kommer til å gå fort, og det kan komme til å gå fortere enn det vi har trodd hittil.

Dette betyr altså at fem millioner av Norges befolkning skal være ferdig vaksinert i høst. Hun legger samtidig til at det kan oppstå komplikasjoner. I et intervju med Nettavisen i etterkant av pressekonferansen sier Stoltenberg at det er sannsynlig at hele den norske befolkningen har fått tilbudt vaksine i løpet av 2021, og kanskje før.

Sommeren

Bent Høie har imidlertid et annet svar enn FHI-direktøren med forbehold om at ting går etter planen.

- Gjennom avtalene vi har via EU får Norge tilgang på tre ganger så mange vaksiner som vi trenger via sju forskjellige avtaler. Det gir en enorm trygghet. Gitt at vaksinene blir godkjent og det ikke blir problemer med produksjonen, vil Norge motta nok vaksinedoser til å kunne vaksinere alle voksne innbyggere i Norge som ønsker det innen sommeren, sier Høie til Dagbladet.

Treg oppstart

Den første vaksinedosen i Norge ble satt andre juledag. Den var det Svein Andersen (67) som fikk. Men starten har vært langsom. Selv om det allerede har kommet rundt 45.000 vaksinedoser til Norge, var det søndag bare registrert 2.113 vaksinerte.

Danmark har til sammenligning gitt første vaksinedose over 40.000 personer.

FHI-direktør Stoltenberg mener det kan være flere grunner til at oppstarten har vært noe langsommere her til lands. Større geografiske utfordringer i Norge er én faktor.

I tillegg har Norge valgt å holde av nok vaksine til å sikre to doser til alle.

- En del land har valgt ikke å gjøre det. Dels fordi de velger å stole på at firmaene klarer å levere. Og dels fordi de er i en vanskeligere situasjon, slik at det haster enda mer, forteller Stoltenberg til NTB.

