Stoltenberg møter Trump

USAs president Donald Trump har invitert NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg til et nytt besøk i Det hvite hus. Møtet finner sted på 17. mai.

Det er Stoltenbergs andre besøk hos president Trump. Det første besøket gikk av stabelen 12. mai i fjor. De to møttes dessuten under NATO-toppmøtet som ble holdt i Brussel senere samme måned for å innvie alliansens nye hovedkvarter.

Neste NATO-toppmøte finner sted i Brussel i juli, og besøket i Washington er en del av forberedelsene til dette.

Stoltenberg drar til USA rett etter å ha møtt Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris. De møtes på tirsdag.

– Vi vil diskutere aktuelle sikkerhetsutfordringer, så vel som framskrittene som er gjort i arbeidet for å styrke vårt kollektive forsvar, for å trappe opp kampen mot terror og for å sikre en mer rettferdig byrdedeling, sier Stoltenberg.

Under besøket i Washington skal Stoltenberg også møte utenriksminister Mike Pompeo, forsvarsminister Jim Mattis og presidentens rådgiver for nasjonal sikkerhet, John Bolton.

Det er varslet en pressekonferanse mellom Stoltenberg og Trump torsdag kveld klokka 21 norsk tid.

