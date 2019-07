Stoltenberg om kjekling i NATO og TV-kvelder med EU-toppene

Han leder en allianse der medlemmene kan krangle så busta fyker. Men når NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg får EUs ledere på besøk, er kjemien på plass.

– Vi oppfatter oss som ganske vanlige mennesker som syns det er hyggelig å være sammen. Og derfor har vi også hatt noen hyggelige middager hos meg, sier Jens Stoltenberg.

NTB møter ham til sommerintervju på kontoret ved NATOs hovedkvarter i Brussel. Der tar Stoltenberg jevnlig imot presidenter og statsministre for å diskutere storpolitikk.

Men som EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker nylig kunne fortelle i et intervju med den tyske avisa Bild am Sonntag , arrangerer Stoltenberg også en langt mer uformell form for toppmøter hjemme hos seg selv.

Hjemmefest

Juncker har nemlig ingen residens i Brussel. I stedet bor han på et 50 kvadratmeter stort hotellrom som koster 3.250 euro i måneden. Og EUs president Donald Tusk har ikke noen residens, han heller.

– NATOs generalsekretær, derimot, bor i et statelig hjem og inviterer oss dit noen ganger når vi trenger å slappe av, sa Juncker.

Stoltenberg bekrefter at dette er riktig.

– Jeg er så heldig at NATO har et hus som jeg bor i, og der er det en hyggelig terrasse og en hyggelig hage. Så der har vi hatt arbeidsmiddager , men også muligheten til å slappe av og hygge oss og til og med se på TV sammen noen ganger, sier han.

Krysspress

En gang ble de sittende og se på TV fordi USAs president Donald Trump holdt tale. Det var den kvelden Trump varslet at han ville trekke seg fra atomavtalen med Iran.

Med sin brautende stil og hardhendte utenrikspolitikk har Trump utløst kraftige gnisninger innad i NATO. Krangelen går om alt fra handel til klima, og Stoltenberg er i et nærmest konstant krysspress mellom de allierte.

Han innrømmer at det kan være krevende.

– Men NATO har greid å håndtere uenighetene på en slik måte at det ikke har undergravd det som er NATOs kjerneoppgave, sier generalsekretæren.

– Nemlig at vi beskytter hverandre, står sammen og trygger freden.

En personlig allianse

Stoltenberg trekker også fram at NATO nå samarbeider tettere med EU enn noen gang før.

– Og det har ikke kommet av seg selv, sier han.

Ifølge Stoltenberg er det nettopp vennskapet med Tusk og Juncker som har gjort samarbeidet mulig.

– Jeg har en veldig høy grad av fortrolighet med dem, sier Stoltenberg.

– Mange års samarbeid har vist at vi kan stole på hverandre, og at det vi sier til hverandre, det forblir mellom oss. Vi kan tenke litt høyt sammen og resonnere sammen. Og så gir de meg jo masse informasjon, forteller han.

Skjebnens tilfeldigheter

Tusk og Juncker går begge av i høst. Stoltenberg, derimot, har fått forlenget sitt mandat til 2022.

De tre har kjent hverandre lenge. Før de kom til Brussel, var alle tre statsministre samtidig – Stoltenberg i Norge, Tusk i Polen og Juncker i Luxembourg.

– Så havnet vi alle tre her. Det er jo litt skjebnens tilfeldigheter. Vi er ganske jevngamle også.

Når de møtes, har de alltid en dagsorden de går igjennom, understreker Stoltenberg.

– Men så er det jo ofte litt tid etterpå til bare å slappe av. Ofte snakker vi litt om gamle dager, om ting vi har opplevd sammen.

– Har de overnattet hos deg? Er det pysjamasfest?

– Nei, nei, nei. De kommer seg alltid hjem. De bor ikke langt unna, og de har biler som tar dem.

