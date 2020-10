Stoltenberg-regjeringen holdt tilbake rapport om mulig milliardtap på oljeboring i nord

Jens Stoltenbergs regjering satt i 2013 på utregninger om oljeleting i Barentshavet sørøst som ikke ble presentert for Stortinget, melder NRK. Daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) mener Stortinget fikk all relevant informasjon. Foto: (NTB)

Oljedepartementet visste i 2013 at oljeleting i Barentshavet sørøst kunne bli et tapsprosjekt, men holdt tilbake utregninger for Stortinget, melder NRK.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Først nå, sju år etter, kommer opplysningene i rapporten for dagen. Rapporten fra Oljedirektoratet konkluderte med at hvis oljeprisen synker med 30 prosent, vil Barentshavet sørøst som helhet sannsynligvis gå i minus. Ukjente opplysninger Dette var opplysninger som ikke kom fram verken da Stortinget ble orientert og enstemmig gikk inn for oljeleting i området sørøst i Barentshavet i 2013, eller i tingretten og lagmannsretten da rettsinstansene skulle behandle klimasøksmålet mot staten, ifølge NRK. Flere fagøkonomer i direktoratet skal ha reagert på håndteringen, men fikk ikke gehør i Olje- og energidepartementet. Argumentene Stortinget fikk fra regjeringen, var at verdiene i området kunne ligge på mellom 50 og 280 milliarder kroner. Jussprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo (UiO) mener det kan ha skjedd flere lovbrudd i saksbehandlingen. – Oppsiktsvekkende – Dette er oppsiktsvekkende opplysninger og helt uten sidestykke. Man spør seg uvegerlig om dette var en bevisst unnlatelse. Det er nesten ikke til å tro at departementet har ført både Stortinget og domstolene bak lyset, selv om dette skulle skyldes en tabbe, sier Graver til NRK. Daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) mener på sin side at Stortinget fikk all relevant informasjon. Den oppfatningen deles ikke av Greenpeace. – Stortinget ble lurt og fattet vedtak på feil grunnlag. Det som kommer fram nå, sju år for seint, er en skandale. Norge kan tape milliarder på oljeutvinning, og skattebetalerne sitter igjen med regninga, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, i en kommentar til NTB. (©NTB)

Reklame Her får du tak i munnbind på nett