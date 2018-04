Stoltenberg støtter Syria-angrep

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg støtter aksjonen hvor tre NATO-land angrep mål i Syria knyttet til produksjon og oppbevaring av kjemiske våpen.

– Jeg støtter handlingene til USA, Frankrike og Storbritannia mot det syriske regimes anlegg for kjemiske våpen, sier Stoltenberg i en uttalelse.

Han mener angrepet vil redusere regimets mulighet til å «ytterligere angripe folket i Syria med kjemiske våpen».

– NATO har konsekvent fordømt Syrias gjentatte bruk av kjemiske våpen som et klart brudd på internasjonale avtaler og normer. Bruken av kjemiske våpen er uakseptabelt, og de som står bak må stilles til ansvar, sier Stoltenberg.

