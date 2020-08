Stopp vold mot politiet

Dessverre ser vi at disse ekstreme kreftene har støtte i politiske kretser på venstresiden. Det er nesten ikke til å tro.

Av Sylvi Listhaug, stortingspolitiker og 1. nestleder i FrP.

I sommer har ungdomspøbler i flere norske byer angrepet politiet for å gjøre jobben sin.



Politiet sin oppgave har vært å ivareta en av de viktigste norske og vestlige verdiene, ytringsfriheten som er grunnlovsfestet.

Det startet i Trondheim da ungdommer angrep politiet med stein. Politiet måtte låse seg inne i bilene, i påvente av forsterkninger.

Les også: Listhaug om Sian-demonstrasjonen: – Svenske tilstander

I bydel Alna i Oslo angrep også sinte ungdommer og motdemonstranter politiet når de gjorde jobben sin. Det er interessant at Shakeel Rehman i Agenda magasin mener at «antirasistene utnyttet sint muslimsk ungdom» til å angripe politiet.

Siste eksempel fikk vi fra Bergen der personer som gjennomførte en lovlig demonstrasjon ble fraktet blødende fra arrangementet. Grunnen var at vedkommende hadde fornærmet profeten Muhammed.

Også her ble politiet angrepet og i etterkant måtte politiet sette inn 40 politibetjenter som skjold rundt politihuset.

MOTSTAND: SIAN demonstrerte på Furuset senter i Oslo 15. august. De ble møtt av motdemonstranter som forøkte å overdøve markeringen. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Politiet mener angrepet var godt koordinert. Det har vært kastet stein, tomater og andre gjenstander.

Angrep på politiet og undergraving av politiets autoritet er farlige tendenser som er en viktig ingrediens i det som er svenske tilstander.

Dette er det som blant annet kjennetegner arbeidshverdagen til politiet i flere svenske byer som Malmø, Gøteborg og Stockholm. Vi er på god vei også i Norge. Vi ser en foruroligende tendens i flere byer.

Les også: Sian til politiet under angrepet: – Skyt dem for faen, så lærer dem!

Dessverre ser vi at disse ekstreme kreftene, som er en fare for opprettholdelsen av lov og orden, også har støtte i politiske kretser på venstresiden blant annet Aps leder i Bergen Geir Steinar Dale. Det er nesten ikke til å tro.

Det er ikke en dag for tidlig at politiet nå sier fra! Morten Ørn fra Vest politidistrikt sier: «Vår autoritet er på et minimum nå. Vi har politikere som legitimerer aggresjon mot politiet. De setter oss i en vanskelig posisjon..».

Jeg lurer på om Jonas Gahr Støre støtter lederen i Bergen? Hvor er Lysbakken og den aldri hvilende Moxnes? Hvor er Statsministeren og regjeringspartiene? De bruker å være veldig ivrig i andre saker.

Angrep på politiet er angrep på norske verdier, og er totalt uakseptable. I Norge har vi respekt for politiets jobb.

Les også: Kraftige sammenstøt under Sian-demonstrasjon i Bergen

Deres oppgave er å passe på at lov og orden overholdes, og stoppe angrep på våre grunnleggende verdier. Angrep på folk som sier sin mening skal vi alle stå opp mot.

La det være klart; I Norge er det lov å kritisere islam og profeten Muhammed og alle andre religioner. Det er politiets oppgave å stoppe de som forsøker å kneble ytringsfriheten.

Syretesten på om man står opp for ytringsfriheten er om man også står opp for de meningene man virkelig ikke liker. Da skal man ikke ha forståelse for at ytring møtes med vold.

Vi skal ikke akseptere at svenske tilstander får fotfeste i Norge. Da må politiet få anerkjennelse for jobben og støtte, ikke uberettiget kritikk for å gjøre jobben sin.

Innlegget ble først publisert på Listhaugs egen Facebook-profil.