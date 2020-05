Stor amerikansk studie skal besvare korona-spørsmålet alle lurer på

- Dette er et interessant trekk ved denne koronapandemien, sier USAs koronasjef.

Foreløpige studier og observasjoner viser at barn tilsynelatende er langt mindre rammet av kronaviruset. Er det fordi de er immune mot koronaviruset sars-cov-19, eller er det fordi de ikke får symptomer på covid-19 når de er smittet?

Dette spørsmålet skal en svært omfattende amerikansk studie forsøke å besvare.

Det nasjonale helseinstituttet i USA (NIH) skal igangsette en studie hvor de skal rekruttere og observere 6000 mennesker fra til sammen 2000 amerikanske familier i elleve ulike byer.

Les også: Flere flyselskaper innfører nytt påbud for passasjerer

Tanken er at både friske barn og barn med astma og andre allergiske tilstander skal delta i undersøkelsen, skriver Det nasjonale instituttet for allergi og infeksjonssykdommer (NIAID) i en pressemelding mandag.

Få siste om korona-situasjonen i Nettavisens nyhetsstudio her.

Observeres i seks måneder

Forskerne skal observere hvert barn og barnets familie i hele seks måneder for å finne ut hvem av dem som får covid-19 - sykdommen som forårsakes av koronaviruset. Studien skal også forsøke å avdekke hvorvidt smittede barn smitter andre familiemedlemmer og hvilke familiemedlemmer som får symptomer.

- Et interessant trekk ved denne koronapandemien, er at veldig få barn blir syke med covid-19 sammenlignet med voksne, sier direktør for NIAID, Anthony Fauci, i en uttalelse.

- Er det fordi barn er immune mot smitte av sars-cov-19, eller fordi de er smittet, men utvikler ingen symptomer? sier han i uttalelsen.

Fauci er også utnevnt som Det hvite hus’ smittevernekspert, og har ofte deltatt på pressekonferansene til president Donald Trump. Han er en anerkjente amerikansk immunolog som har bidratt betydelig til Hiv/Aids-forskningen.

President Donald Trumps smittevernekspert Anthony Fauci. Foto: (NTB scanpix)

Kan fylle viktige hull

Forskningsleder Tina Hart sier studien kan fylle viktige hull i kunnskapen om barn og koronaviruset.

- Hittil har data på omfanget av koronasmitte i den amerikanske befolkningen begrenset seg til å gjelde folk som har vært i fysisk kontakt med helsevesenet. Det gjelder dem som har blitt testet, spesielt de som tester positivt, og dem som har alvorlig sykdom, sier Hart.

Les også: Ny data om korona-syke barn i USA: Flere gutter enn jenter blir smittet

Hart påpeker at dataene og kunnskapen som de allerede besitter om koronaviruset og covid-19, er temmelig verdifulle som veiledning når helsepolitiske beslutninger fattes. Men kunnskapen har store begrensninger når det gjelder det totale omfanget av koronasmitte i hele befolkningen.

Testes hver 14. dag

Det er familiene selv som skal stå for selve testingen. Ett familiemedlem i hver enkelt familie skal få oppgaven med å ta slimprøver av hele familien hver 14. dag. Videre skal familiene regelmessig fylle ut skjemaer om eventuelle symptomer som utvikles, hva slags sosial distansering familien praktiserer, hvilke type aktiviteter de gjør utenfor hjemmet og hvorvidt de er blitt utsatt for koronasyke personer.

Hvert familiemedlem skal også ta blodprøver etter 14 uker, 18 uker og 24 uker. Blodprøvetakingen skal utføres av et familiemedlem med et «nytt og nesten smertefritt apparat som henter ut små mengder blod gjennom hudens overflate,» lyder uttalelsen fra NIAID.

Les også: Ny studie: Stenging av skoler har trolig liten effekt på smittespredning





FHI: Barn er mindre rammet

Folkehelseinstituttet (FHI) i Norge har også så langt konkludert med at barn i liten grad blir smittet av korona eller syke av covid-19.

«Andelen barn som er rapportert med påvist infeksjon, har så langt vært lav. Det kan tyde på at barn enten får milde symptomer, eller blir smittet i mindre grad,» skriver FHI på sine temasider for koronaviruset.

«Det er framfor alt personer med symptomer som er smittsomme, og barn får lite symptomer. Derfor er sannsynligvis barn mindre smittsomme enn voksne. I oppfølgingen av personer med covid-19 i Norge, ser det ut til at barn i liten grad smitter andre,» skriver FHI.

FHI hadde i slutten av mars måned en oppsummering av den tilgjengelig kunnskapen de hadde om barns rolle i smittespredningen av koronaviruset. Her er noen av punktene fra rapporten:

* Konklusjonen fra rapporten var at barn og ungdom ser ut til å smittes i mindre grad enn voksne, de får mildere symptomer og svært få av de covid-19-syke barna og ungdommene har hatt alvorlig forløp av infeksjonen.

* På verdensbasis er det rapportert færre enn 10 tilfeller av barn under 10 år, som er døde (per 15.april 2020).

* Av de 6891 laboratoriebekreftede tilfellene i Norge per 16.04.2020, var 1,2 prosent barn under 10 år og 4,4 prosent personer mellom 10 og 19 år.