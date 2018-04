Stor brann på sykehus i Istanbul

Det har brutt ut en voldsom brann over flere etasjer på et sykehus i Istanbul i Tyrkia. Ingen skal ha omkommet og brannen er nå under kontroll.

Det melder CNN Türk , som siterer brannvesenet. Ifølge kanalen startet brannen på sykehusets tak, og brannmannskaper jobber med å slukke flammene. Pasientene er i ferd med å evakueres, og det er uklart om noen er såret.

TV-bilder viser at brannen har spredt seg kraftig, og flammer og svart røyk stiger opp fra sykehuset som ligger i bydelen Taksim i Istanbul.

Flere tyrkiske medier melder også om eksplosjoner inne i bygget, men det er uklart om disse stammer fra gasstanker som har eksplodert eller andre årsaker.

Sykehuset har 14 etasjer og kapasitet til 250 pasienter.

