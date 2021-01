Stor eksplosjon i Madrid

Spanske medier melder om en stor eksplosjon nær sentrum av Madrid.

Se bilder fra Madrid under:

Eksplosjonen skal ha skjedd ca klokken 15.00 - og de umibbelbare bildene viser store ødeleggelser.

Et boligbygg i sentrum av Madrid er totalskadd i en eksplosjon, melder avisen El País.

Hendelsen skjedde i 15-tiden onsdag ettermiddag. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ukjent, skriver avisen.

Borgemesteren i Madrid har bekreftet at det er en rekke personskader og to dødsfall.

Eksplosjonen skal ha blitt hørt i store deler av byen, og Leire Reparaz som bor i nærheten, forteller Bloomberg om de umiddelbare opplevelsene etter hendelsen.

- Vi hørte ikke hvor lyden kom fra. Vi trodde kanskje at det var fra skolen. Vi løp opp til taket på bygningen vår og vi kunne se masse røyk.

Spanias sivilforsvar bekrefter eksplosjonen på Twitter.

Det er kommet meldinger om at bygget var et eldrehjem, men dette er avkreftet av en lokal journalist på Twitter.

Vitner skriver at boligbygg er en eldrebolig. Det spekuleres i om årsaken kan være en gasslekkasje, skriver avisen 20 Minutos.

Bygget er et boligbygg sørvest i sentrum av Madrid. Bygget ligger ved siden av et eldrehjem, en skole og en kirke. De første meldingene om hendelsen opplyste feilaktig at det var eldrehjemmet som var rammet, skriver El País.

Videoer og bilder delt på sosiale medier viser enorme skader fra eksplosjonen. Flere etasjer av bygget er totalskadd og stein og rester er strødd utover hele området.

En talsperson for en beboerforening har opplyste til El País at det ikke er skadde.

– De evakuerer alle beboere til hotellet på andre siden av gaten, la talspersonen til.

Avisa AS skriver imidlertid at politiet har bekreftet at det er skadde.

Reklame Her kan du levere Vikinglotto