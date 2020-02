Stor leteaksjon: Person observert i sjøen

Det pågår en stor leteaksjon i Seimsfjorden nord for Bergen.

En båt i fjorden skal være observert opp ned. Det er også meldt om en person i sjøen, ifølge politiet.

Samtlige nødetater er på stedet, og det foregår søk med båt, strandsøk, samt søk med helikopter i området.

Det er mulig at personen som var observert i sjøen har kommet seg på land, dette jobber politiet med å få avklart.

– Melder så gjennom kikkert at båten ble dyttet mot land og at det var et hode i vannet ved siden av båten. Hodet var både over og under vann, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen ved Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Personen i vannet er foreløpig ikke funnet.

– Vi frykter at noen kan ha druknet, men vi er ikke sikker ennå. Melder sier at han var helt sikker på at det var et hode han så, men han kunne ikke se om personen kom seg i land.