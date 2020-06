Stor politiaksjon i sentrum av Glasgow

Væpnet politi har stengt ned deler av sentrum i den skotske byen Glasgow som følge av en «alvorlig hendelse».

Et tungt politioppbud er på plass i West George Street, melder BBC.

Politiet har ennå ikke bekreftet hva hendelsen går ut på, men sier i en uttalelse at situasjonen er under kontroll og at det ikke er noen fare for den generelle befolkningen.

Et øyevitne sier han så fire personer ble brakt bort i ambulanser.

Sky News melder at flere personer skal være døde etter at en knivdesperado har gått løs, og at situasjonen dermed ikke er helt oversiktlig. De opplyser videre at blant de drepte skal det også være en politimann, og det er et tungt politioppbud på plass i West George Street i den skotske byen.

- Jeg så folk løpe ut av et hotell med politiet som ropte «Opp med hendene, opp med hendene, kom ut», sier et vitne til Sky News.

- Det erfares at den mistenkte ble skutt av politiet. Man tror at den mistenkte er død, skriver reporter Catriona Renton i BBC Scotland.

