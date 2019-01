Stor rasfare: Fire bolighus evakuert

Søndag kveld ble fire bolighus i Skjelfjord i Flakstad evakuert på grunn av fare for ras.

- Disse fire husene ligger bak rasvollen som ble bygget etter raset som gikk i 1998. Nå som det er kommet så mye snø er vi ikke hundre prosent sikre på at denne vollen er stor nok til å stoppe et eventuelt ras. For å være på den sikre siden har beboerne i de fire husene blitt evakuert til familiene. Her blir de værende til vi får forholdene vurdert av eksperter. Dette blir prioritert, sier rådmann Erling Sandnes i Flakstad kommune til Lofotposten.

Har snødd 70-200 cm

I Lofoten har det snødd mellom 70 og 200 centimeter, så forholdene for bilister er ekstremt vanskelige, forteller bonde Jack Lindgaard til NRK. Han rykket ut med traktor for å redde tre personer, blant dem en toåring, som hadde sittet fast i en bil i fire timer.

- Det er alt i fra 70 cm til to meter enkelte plasser. Det er for mye for vanlige personbiler. Det er nok mange tiår siden vi hadde så mye snø her oppe. Jeg vil anbefale alle som bor her å holde seg inne i dag, og i hvert fall ikke ta ut bilen, uttaler han ifølge NRK.

Bygene skal gi seg utover mandag, ifølge meteorologene.

Rød faregrad

Kraftige snøbyger i nord har ført til rød faregrad på snøskredvarselet. I Lofoten lammes infrastrukturen av enorme mengder med snø.

- Vær varsom i bratt terreng med ferske nysnø- og fokksnøflak, spesielt i leheng som har samlet mye snø, heter det i varselet.

Været har roet seg betraktelig, men fortsatt er det svært utfordrende føreforhold i hele Lofoten. Det fører til mange stengte veier.

Mandag morgen melder Statens vegvesen at E10 mellom Kilan og Vareid i Flakstad blir stengt fra klokken 21.00 søndag til inntil videre. Dette på grunn av stort snøfall og fare for ras. Det gjøres en ny vurdering av rasfaren mandag klokken 0900.

