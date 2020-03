Stor redningsaksjon etter at kvinne falt ned skogskrent i Øyer

En kvinne er sendt til sykehus med ukjent tilstand etter at hun falt ned en skogskrent sent lørdag kveld. Hun ble reddet ut med helikopter søndag morgen.

Kvinnen ble fløyet til sykehuset i Lillehammer, opplyser politiet i Innlandet klokken 7.20.

Hendelsen skjedde i Øyer i Gudbrandsdalen.

Kvinnen ble meldt savnet etter at hun ikke kom tilbake fra en luftetur med hunden sin ved midnatt. Ved 4-tiden natt til søndag opplyste politiet at hun var funnet ved et elveleie i et skogholt.

Et helikopter ble satt inn for å løfte ut kvinnen.

Det er tett skog og glatt på stedet der kvinnen falt, og mannskaper måtte rydde skog for å komme til.

