Stor redningsaksjon i Troms - frykter flere personer kan ha gått gjennom isen

Flere nødetater er på stedet etter at lys på islagt vann plutselig forsvant.

To ambulansehelikoptre, dykkere og frivillige mannskaper rykker sent tirsdag ettermiddag ut til Skøvatnet i Dyrøy i Troms etter melding om at et ukjent antall personer kan ha gått gjennom isen.

– Vi mottok melding klokken 17.17 om at det har oppholdt seg personer på skøyter på Skøvatnet. De har brukt lys, men lysene er nå borte, opplyser Roy Tore Meyer, operasjonsleder i Troms politidistrikt, til Nordlys, som var først ute med saken.

De iverksetter nå søk for å finne ut av om det er noen som har gått gjennom isen.

Flere enn én person

Det er ikke kjent hvor mange personer som befant seg på isen, men politiet antar at det dreier seg om flere enn én.

– Det er åpne råker som er grunnen til at man frykter at det er noen som har gått i vannet, sier Meyer.

Redningsdykkere fra Tromsø brann og redning er sendt til stedet med ambulansehelikopter, forteller operatør på 110-sentralen i Troms, Geir Hanssen, til Nordlys.

Brannvesenet i Sørreisa og Dyrøy har også rykket ut.

Spor på isen

Ifølge Folkebladet er det funnet spor på isen, og det skal benyttes helikopter til å lyse opp området.

HRS opplyser at det er sendt luftambulanser til stedet. Forsvaret stiller også med helikopter for å frakte dykkere.

– Politiet er på stedet sammen med brannvesenet og frivillige. Første innsats nå er dykkere som går i vannet, sier operasjonsleder Meyer til NTB.