Stor skepsis til koronavaksine i USA

Bare halvparten av amerikanerne sier at de vil la seg vaksinere mot koronaviruset dersom en vaksine utvikles og de får tilbudet, viser en ny meningsmåling.

Over 1,7 millioner amerikanere har fått påvist koronasmitte og tallet på døde har nå passert 100.000. Dette gjør USA til det hardest rammede landet i verden. Men amerikanernes skepsis til vaksinering er likevel stor, ifølge meningsmålingen fra NORC.

20 prosent av de spurte sier at de vil nekte å la seg vaksinere, mens 31 prosent sier at de er usikre på om de vil ta en slik vaksine dersom de får tilbudet.

62 prosent av dem som oppgir å stemme på Demokratene sier at de vil la seg vaksinere, mens 43 prosent av republikanerne sier det samme.

Bekymret

Sju av ti blant dem som ikke vil la seg vaksinere, sier at de er usikre på om en koronavaksine vil være tilstrekkelig testet og trygg, viser målingen.

Sju av ti av dem som vil la seg vaksinere, svarer at livet ikke vil bli slik det var før uten den beskyttelsen en vaksine vil gi.

Koronaviruset har vist seg å være mest dødelig for eldre og kronisk syke, og 67 prosent av de spurte over 60 år sier at de vil la seg vaksinere. Blant dem under 60 år er andelen 40 prosent.

Skeptiske minoriteter

Afroamerikanere og amerikanere med latinamerikansk bakgrunn er til dels kraftig overrepresentert blant dem som dør etter å ha fått påvist koronasmitte i USA, men skepsisen til vaksine er likevel stor blant dem.

Bare 25 prosent av afroamerikanerne og 37 prosent av dem med latinamerikansk bakgrunn sier at de vil la seg vaksinere, mens andelen blant hvite amerikanere er 56 prosent, viser NORC-målingen.

Når en eventuell vaksine mot koronaviruset kan foreligge, er et åpent spørsmål. President Donald Trump har optimistisk hevdet at en vaksine kan være klar innen utgangen av året, mens europeiske eksperter sier at det minst vil ta ett år.

