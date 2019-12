Stor snøskredfare i Nord-Norge

RØDT FAREVARSEL: Det er utstedt rødt snøskredvarsel flere steder i Nord-Norge. Her fra et redningskurs i regi av Røde Kors på Finsefjellet i mars i år. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Kraftig vind og mye nedbør har sørget for at snøskredfaren mandag er stor for hele Troms. Snøskredfaren vil være betydelig også tirsdag, melder Varsom.no.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Snøskredvarslingen har utstedt rødt farevarsel for Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen, Sør-Troms, Indre Troms og Ofoten. For Tromsø, Salten og Svartisen er farevarselet oransje. Se oppdatert farevarsel på yr.no I varselet for tirsdag er alle de røde snøskredvarslene nedgradert til oransje, mens Tromsø, Salten og Svartisen forblir på samme nivå. På varslingsnettsiden heter det at skred kan utløses av skiløpere så vel som naturlige årsaker, og allmennheten oppfordres til å holde seg unna alt av skredterreng. Snøskredfaren er størst i områdene der det har falt mest snø de siste dagene. Ved rødt farevarsel, som er det høyeste farenivået, advares det også mot snøskred som kan føre til problemer for infrastruktur, siden snøskredene kan bli store og nå ned til vei eller bebyggelse. Også på Vestlandet er det betydelig snøskredfare mandag. Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre og Indre Fjordane har alle fått utstedt oransje nivå, og farevarselet økes til rødt tirsdag. I Jotunheimen er farenivået oransje både mandag og tirsdag. (©NTB) Kartet på Varsom.no viser rødt farevarsel for snøskredfare i flere områder i Finnmark, Troms og Nordland. Foto: Faksimile (Varsom.no)