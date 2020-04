Stor vannlekkasje utenfor Ullevål sykehus – ring 2 stengt

Ring 2 utenfor Ullevål sykehus er stengt lørdag formiddag som følge av en større vannlekkasje.

– Det kommer en del vann, og asfalten har begynt å bule, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen til NTB.

Vann og avløpsetaten er på vei til stedet for å undersøke lekkasjen.

Foreløpig er det uvisst nøyaktig hvor lekkasjen kommer fra.

– Det har trolig skjedd mellom Kierschows gate og hovedinngangen på Ullevål sykehus, sier Iversen.

Både østgående og vestgående løp av ring 2 er stengt mellom Kierschows gate og Sognsveien som følge av lekkasjen, men kollektivtrafikk får passere i østgående løp.

Det er ikke kjent hvor lang tid det vil ta før lekkasjen er stanset.

Like før klokken 09.45 skriver politiet at østgående løp er åpnet for normal trafikk igjen, men at vestgående løp vil forbli stengt i lang tid.

(©NTB)