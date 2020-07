Storbritannia anklager Kina for grove overgrep mot uigurer

VEST I KINA: Storbritannias utenriksminister Dominic Raab sier meldinger om tvangssteriliseringer og massepågripelser i den hovedsakelig muslimske Xinjiang-regionen må settes under verdenssamfunnets lupe. Dette bildet fra desember 2018 ble publisert av Associated Press i forbindelse med en avsløring av interneringsleire for uigurer i Xinjiang-regionen. Foto: Ng Han Guan (AP)