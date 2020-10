Storbritannia: Håper å ha viruskontroll til jul

Storbritannias statsminister Boris Johnson presenterer nye koronatiltak i møte med økende smittespredning.

Storbritannias statsminister Boris Johnson ventes mandag å presentere regjeringens plan for en ny runde med restriksjoner i møte med smittespredningen som særlig rammer England hardt.

Storbritannia har så langt 590.844 smittetilfeller og 42.760 koronadødsfall, ifølge de siste tallene fra det europeiske smittevernbyrået ECDC. Storbritannia er landet med flest koronadødsfall på denne statistikken fulgt av Italia, Spania og Frankrike (Se tabell).

De nye tiltakene blir presentert for de folkevalgte rundt klokka 14.30 norsk tid. Johnson vil deretter holde en pressekonferanse fra Downing Street klokka 17.00 sammen med blant andre helsedirektør Chris Whitty.

- Før året er omme

Målet for regjeringen er restriksjoner som skal bringe viruset under kontroll før året er omme, helst før jul, sier et regjeringsmedlem, kulturminister Oliver Dowden, til Sky News.

Særlig i Nord-England har det vært en kraftig økning i koronatilfeller den siste tiden, og det er ventet at Boris Johnson vil presentere et tretrinnssystem for nedstenging.

I de verst rammede områdene vil puber og treningssentre måtte stenge og all ikke-nødvendige reiser forbys. Restauranter og puber som tilbyr måltider vil få holde åpent, ifølge Sky News.

I dag må alle restauranter og puber stenge klokka 22. Det spekuleres også på om det kan bli lagt ned forbud mot at medlemmer fra ulike husstander samles, også utendørs.

HØYT SMITTETRYKK: Særlig i Nord-England har det vært en kraftig økning i koronatilfeller den siste tiden. Foto: (Gov.uk)

Frykter presset på helsevesenet

En ny nasjonal nedstenging kan heller ikke utelukkes dersom antall sykehusinnleggelser fortsetter å øke, påpeker Peter Horby, en av landets fremste smitteverneksperter, overfor BBC.

Frykten er at helsevesenet igjen skal bli overveldet i landet som har registrert flest koronadødsfall i hele Europa.

Smittetallet øker i hele England, men storbyer som Newcastle, Liverpool, Manchester og Nottingham i nord er spesielt hardt rammet. De tre sistnevnte har registrert over 500 smittetilfeller per 100.000 innbyggere den siste tiden og er nesten på nivå med Madrid og Brussel.

For hele Storbritannia er tallet under 250, mens enkelte landlige strøk øst i England har færre enn 20 tilfeller per 100.000 innbyggere.

Derfor har de nasjonale tiltakene fått følge av lokale grep flere steder. I Skottlands to største byer, Glasgow og Edinburgh, har puber vært stengt i over to uker.

Over hele Europa, inkludert Storbritannia, har det vært kraftig smittespredning de siste ukene etter gjenåpning av store deler av økonomien samt skoler og universiteter.

Vippepunkt

Storbritannia er ved «et vippepunkt likt der vi var i mars», ifølge Englands assisterende helsedirektør Jonathan Van-Tam.

– Men vi kan forhindre at historien gjentar seg hvis vi alle sammen handler nå, sier han.

Storbritannia rapporterte søndag 65 nye koronadødsfall, og det offisielle dødstallet fra pandemien er nå 42.825.

Samme døgn ble det registrert nesten 12.900 nye smittetilfeller, 2.300 færre enn dagen før. Smittetallet R anslås nå å ligge på mellom 1,2 og 1,5.