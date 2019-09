Storbritannia har innledet «Operasjon Matterhorn» - skal hente hjem 156.000 reisende

Tusenvis av skandinaviske reisende kan tirsdag puste lettet ut etter beskjeden om at Thomas Cook Airlines er på vingene igjen. I Storbritannia har myndighetene innledet en storstilet operasjon for å hente hjem 156.000 reisende.

OSLO (Nettavisen): Britiske myndigheters operasjon for å hente hjem strandete reisende har en prislapp på 100 millioner pund - tilsvarende 1,1 milliarder norske kroner. I mellomtiden har norske Ving-kunder fått en beskjed som gjør at mange kan puste lettet ut.

Konkursen i morselskapet Thomas Cook Group skapte stor usikkerhet for rundt 9000 norske Ving-kunder som var på reise mandag og enda flere som har bestilt reise med selskapet de neste månedene.

Nettavisens livestudio gir deg de siste oppdateringene om konsekvensene etter Thomas Cook-konkursen.

- Vi i Ving Norge har jobbet intenst det siste døgnet, og nå er vi bare veldig glade. Vi fortsetter å ha fullt fokus på de fantastiske gjestene våre, som har vært utrolig tålmodige og støttende i disse vanskelige timene, uttalte informasjonssjef i Ving Norge, Siri Røhr-Staff, ifølge en pressemelding fra selskapet klokka 20.30 mandag.

Egne juridiske enheter

Ving opplyser at Vinggruppen - med Ving, Spies, Tjäreborg, Globetrotter og flyselskapet Thomas Cook Airlines Scandinavia, som er egne juridiske enheter - fortsetter virksomheten og at trafikken skal gå som vanlig igjen tirsdag.

Lettelse

Beskjeden ble mottatt med stor lettelse blant mange reisende som var på ferie da beskjeden om konkursen i Thomas Cook Group kom mandag og blant dem som har bestilt ferie med selskaper i Ving-gruppen.

- Gledelig nyhet for oss som har bestilt tur i november, skriver en av kundene på Facebook.

- Kjempegreier. Skal reise onsdag og er veldig glad for at det blir tur, men mest glad for at det ordnet seg for Ving og alle ansatte og at vi kan fortsette å reise med dere, skriver en annen.

- For sein beskjed for oss

Men ikke alle er like fornøyde:

- Absolutt for sein beskjed for oss, skulle ha reist i morgen tidlig. Sendt krav til reisegarantifondet, for vi fikk beskjed om at tur i morgen kunne vi bare glemme. Vi bestilte ny tur som vi garantert får gjennomført. Nå er jeg veldig spent på refusjonen. Flott for Ving, uvisst for oss, skriver en kvinne fra Vennesla på Vings Facebook-side.

Tirsdag i Tyrkia: Britiske passasjerer i ferd med å borde et Airbus A380 som skal ta dem hjem etter konkursen i Thomas Cook-group. Foto: Umit Bektas (Reuters)

156.000 briter berørt

I Storbritannia er avisforsidene tirsdag preget av konkursen i Thomas Cook-group og konsekvensene for briter på feriereise.

En stor operasjonen, som er døpt «Matterhorn» startet mandag. Regjeringen har bedt organisasjonen Civil Aviation Authority (CAA) gjennomføre det som er den største flybroen i Storbritannia i fredstid. Prislappen er 100 millioner GBP. Da Thomas Cook varslet konkurs var 156.000 briter strandet i 18 land rundt om i verden. Innsatsen med å få dem hjem vil fortsette i to uker, skriver Mail Online. I mellomtiden tilbringer tusenvis av reisende ventetida på benker og feltsenger, skriver avisa.