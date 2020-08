Storbritannia har passert grensen for norske reiseråd

Storbritannia har igjen passert grensen for høyt smittepress.

OSLO (Nettavisen): Ferske tall fra det europeiske smittevernbyrået ECDC mandag viser at Storbritannia nå ligger på 20,7 smittetilfeller per 100.000 innbyggere for de siste 14 dagene.

Dermed er de forbi grensen for lavt smittepress. Det samme er Østerrike (23,3), Irland (22,3) og Hellas (22,5), viser ECDC-tallene.

Denne såkalte 14-dagers insidensen er blant annet den norske myndigheter legger til grunn når de skal vurdere hvilke land som skal rødlistes når de oppdaterer sine reiseråd. Storbritannia er per i dag ikke rødlistet og er fritatt for karantenekravet, men har nå altså passert grensen på 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere som Norge setter.

Også Østerrike, Irland og Hellas står enn så lenge oppført på Folkehelseinstiuttets (FHI) gule liste, der karantene ikke er påkrevet ved innreise til Norge.

Folkehelseinstituttet viser til regjeringen når det gjelder informasjon om når man kan vente oppdaterte reiseråd.

- FHI gjør kontinuerlige oppdateringer og vil gi regjeringen råd kontinuerlig, svarer Folkehelseinstituttets medievakt per e-post.

Over 1000 nye tilfeller per dag

De daglige rapporterte smittetallene i Storbritannia har viste en tydelig økning de siste ukene. De siste 14 dagene har det vært sju dager med over 1000 nye påviste smittetilfeller.

Tallene fra britiske myndigheter mandag viser 1040 registrerte smittetilfeller. Seks dager i strekk har tallene ligger over 1000. Det har ikke skjedd siden koronabølgen var på sitt høyeste fra mars til juni og nådde en topp med 6201 smittetilfeller 1. mai.

Fulle puber

Samtidig rapporterer Sky News fra en helg i hardt koronarammede Oldham der utelivet går sin vante gang med fulle puber og kunder som gir blaffen i smittevernreglene. Politifolk som var ute for å sjekke utestedene i Oldham lørdag sier til Sky News at mange viser en apati til lokale smittevernrestriksjoner.

- Og så fort de får seg noen drinker, så blir det verre, sier en politibetjent.