Storbritannia hyller utvisningene av russiske diplomater

Storbritannia kaller USAs og EUs utvisning av russiske diplomater «den største utvisningen av russiske etterretningsagenter noensinne».

– Russland kan ikke bryte internasjonale regler ustraffet, sier utenriksminister Boris Johnson mandag.

Johnson er takknemlig for den støtten Storbritannias allierte har vist i etterkant av nervegiftangrepet i Salisbury den 4. mars. Mandag ble det klart at USA utviser 60 diplomater, deriblant 12 fra Russlands FN-delegasjon i New York. 14 EU-land utviser til sammen over 30 russere.

I tillegg utviser Ukraina 13 russiske tjenestemenn.

Utvisningene kommer på tross av at Russland selv nekter for å stå bak attentatet mot eksspionen Sergej Skripal og hans datter. Begge er kritisk skadd etter å ha vært i kontakt med Novitsjok, en nervegift utviklet av russiske forskere.

