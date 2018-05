Storbritannia: Israels påstander fremhever atomavtalens betydning

Påstandene fra Israels statsminister Benjamin Netanyahu tydeliggjør hvor viktig atomavtalen med Iran er, mener Storbritannias utenriksminister Boris Johnson.

– Den israelske statsministerens presentasjon om Irans forskning på atomvåpenteknologi i fortida, understreker viktigheten av å bevare atomavtalen med Iran gjennom begrensningene den legger på Teherans kjernefysiske ambisjoner, sier Johnson i en uttalelse fra utenriksdepartementet i London.

Netanyahu hevdet mandag at atomavtalen med Iran bygger på en bløff og la fram det han hevdet var bevis for dette. Han la ikke fram bevis for at Iran har jobbet aktivt for å skaffe seg atomvåpen siden atomavtalen ble inngått med USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU i 2015.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) sier at det ikke finnes noen troverdige indikasjoner på at Iran har hatt et atomvåpenprogram etter 2009.

Atomavtalen med Iran gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet, mot at vestlige land opphever sine økonomiske sanksjoner mot landet.

(©NTB)

Mest sett siste uken