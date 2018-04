Storbritannia og EU i gang med handelssamtalene

EU og Storbritannia holdt onsdag sitt første formelle møte om handelsavtalen som skal inngås etter brexit.

Møtet fant sted i Brussel onsdag ettermiddag.

På britisk side fortelles det om oppspilt stemning. Storbritannia har fra dag én ønsket å komme i gang med handelssamtalene. Det er EU-siden som har holdt igjen.

Etter det NTB kjenner til, er om lag 40 britiske diplomater og eksperter involvert i de innledende samtalene.

Teamet ledes av Olly Robbins, som er statsminister Theresa Mays spesialutsending til forhandlingene i Brussel. Hans motpart er Sabine Weyand, nestkommanderende i EUs forhandlingsdelegasjon.

Formålet med onsdagens møte var først og fremst å la partene presentere sine startposisjoner for hverandre.

I tillegg var det ventet en diskusjon om timeplanen for handelssamtalene. Det er ventet nye forhandlingsrunder omtrent annenhver uke fram til EU-toppmøtet i slutten av juni.

Storbritannias statsminister Theresa May har tatt til orde for en dyp, bred og skreddersydd handelsavtale med EU etter brexit. EU har på sin side advart henne mot å forvente for mye.

Ifølge EUs president Donald Tusk vil «ingenting godt» komme ut av skilsmissen.

– Brexit handler per definisjon om å svekke og forverre både handelen og alt annet, sier han.

