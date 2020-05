Storbritannia: Økende kritikk om sen og uklar koronarespons

Storbritannia har flest dødsfall i Europa, og kritikken vokser mot myndighetene for å ikke ha tatt koronautbruddet på tilstrekkelig alvor.

– Vi har et stort oppbud av handlinger som burde ha vært på plass for å håndtere en slik pandemi, men det ser ut til å ha vært fraværende, sier David King til BBC. Han var regjeringens fremste medisinske rådgiver i perioden 2000–2007.

– Det ser ut til at vi har vært i et tilbakevirkende modus. Så jeg er svært kritisk til den sene responsen, sier han.

– Tregt og uklart

Tirsdag viste oppdaterte tall at Storbritannia har gått forbi Italia i antall døde. Denne triste utviklingen syntes utenkelig for bare to måneder siden, da landet bekreftet sitt første dødsfall. Statsminister Boris Johnson sa den gang at Storbritannia var «ekstremt godt forberedt på alle eventualiteter».

Johnson holder fast ved at ekspertrådene er blitt etterfulgt gjennom krisen. Men mange mener regjeringens respons var både treg og uklar.

ONSDAG 6. MAI: Global covid-19-status onsdag 6. mai. Tallene er hentet fra oversikten på Worldometers. Foto: (Nettavisen)

Håndvask og avstand

I begynnelsen av mars prioriterte regjeringen råd om at folk må vaske hendene som det beste smittetiltake. Smittesporing ble gjennomført i begrenset grad, og arbeidet ble ikke trappet særlig opp selv om smittetallene skjøt i været.

Til tross for utviklingen i mars holdt Johnson igjen nedstengningstiltak. I stedet la regjeringen vekt på at folk skulle holde avstand til hverandre, og man mente det ville føre til at belastningen på helsevesenet ble forskjøvet. Det ble også snakket om flokkbeskyttelse som smittevern.

Først 20. mars ble skoler, puber, restauranter, treningssentre og andre møteplasser stengt.

Det er også en debatt om mørketall i Storbritannia, som har et etterslep i rapporteringen av smittetilfeller og dødstall.

