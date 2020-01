Storbritannias første romfarer: – Romvesen eksisterer

Den 56-år gamle Helen Sharman mener romvesen kan være på jorden allerede.

Sharman ble Storbritannias første romfarer da hun besøkte den sovjetiske romstasjonen Mir i 1991.

Snart 30 år senere skaper hun overskrifter i engelske aviser, etter et intervju med The Guardian der hun mener at det må eksistere utenomjordisk liv:

– Romvesen finnes, det er det ingen tvil om. Det er så mange milliarder av stjerner der ute at det må eksistere alle slags forskjellige former for liv.

Sharman jobber til daglig som kjemiker ved Imperial College i London. Hennes tilnærming til romvesen er ikke hvor vidt de finnes, men heller hva slags kjemiske stoffer de er laget av:

– Vil de være som deg og meg, sammensatt av karbon og nitrogen? Kanskje ikke. Det er mulig de er her (på jorden, red.anm.) akkurat nå, men at vi ganske enkelt ikke kan se dem.

TRE ROMFARERE: Helen Sharman (t.h.), her sammen med den amerikanske astronauten Thomas Stafford (t.v.) og den russiske kosmonauten Aleksej Leonov i 2011 ved 50-årsmarkeringen av at Jurij Gargarin var første mann i verdensrommet. Foto: Alexander Zemlianichenko (AP Photo)

US Navy endret rutiner

I fjor skrev Nettavisen om at den amerikanske marinen, US Navy, introduserte nye retningslinjer og rapporteringsrutiner for piloter og marinepersonell som gjør observasjoner av uidentifiserte flygende objekter (UFO).

The Washington Post rapporterte den gang om at uidentifiserte luftfartøy entret militært luftrom et titalls ganger i året.

- Disse forstyrrelsene har skjedd regelmessig siden 2014, sa Navy-talsperson Joseph Gradisher til avisen.

- Vi ønsker å komme til bunns i dette. Vi er nødt til å fastslå hvem som gjør det, hvor det kommer fra og hvilken hensikt de har. Vi må prøve å finne ut hvordan vi kan forhindre at det skjer igjen, sier Gradisher.

Tok pusten fra henne

Sharman var 27 år og jobbet for sjokoladeprodusenten Mars da hun besøkte verdensrommet. I løpet av turen gjennomførte hun flere medisinske og observatoriske eksperimenter for britiske forskere, ifølge nettstedet World Space Flight:

– Det finnes ikke noe vakrere enn å se på jorden fra høyt oppe - og jeg glemmer aldri den første gangen jeg gjorde det. Etter «take-off» forlot vi atmosfæren og plutselig strømmet lys inn gjennom vinduet. Vi var over Stillehavet. De fantastiske, dype, blå havene tok pusten fra meg.

KOSMONAUT: Sharman lot seg imponere av utsikten i verdensrommet. Foto: (Gagarin Research & Test Cosmonaut Training Center)

Ble glemt

I intervjuet med The Guardian irriterer hun seg også over fokuset som har vært på kjønnet hennes:

– Jeg har aldri definert meg etter mitt kjønn, og det kommer jeg heller ikke til å gjøre. Folk beskriver meg ofte som den første britiske kvinnen i verdensrommet, men jeg var faktisk den første britiske personen. Det forteller at vi ellers antar at det var en mann. Da Tim Peake (Storbritannias andre romfarer i 2015, red. anm.) dro ut i verdensrommet, glemte noen ganske enkelt meg. At en mann gikk først var normen, så jeg er begeistret for at jeg fikk muligheten til å den ordren.