Stordalen misbrukt i annonse hos flere norske aviser:  «FARVELL PETTER STORDALEN»

Annonsen ledet til butikkene Jacobs, men eierne aner ikke hva som har skjedd. Stordalen selv ser svært alvorlig på saken.

Det var rundt klokken 12.30 mandag at annonsen først ble observert av Nettavisen i en av Dagbladets saker på nett. Senere har den blitt sett i flere norske nettaviser, blant annet hos Nettavisen selv.

I bildet er det redigert inn en blåveis under det ene øyet til Stordalen. Original-bildet kan du se her:

Petter Stordalen på Clarion Sign Hotel i Stockholm. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Teksten under bildet lyder: «FARVELL PETTER STORDALEN NORGE ER I SJOKK».

Hvis man klikket på annonsen havnet man på et nettsted der man kunne lese om noe helt annet enn hotellkongen, nemlig Jacobs.no, nettsiden til butikkene med samme navn.

- Svært alvorlig

Jacobs eies av Norgesgruppen, som ikke hadde fått med seg annonsene da Nettavisen tok kontakt mandag.

– Dette kjenner vi ikke til - her må det være en kode-feil knyttet til annonsen, skriver Nina Horn Hynne, kommunikasjonssjef i Meny, i en SMS til Nettavisen.

Stordalen har den siste tiden blitt misbrukt i en rekke annonser, stort sett på Facebook og mindre nettsteder. Han mener annonsen er totalt uakseptabel:

– Dette er svært alvorlig. Jeg er vant til at det skrives mye rart om meg og klarer å riste av meg usannheter ganske lett. Men dette er totalt uakseptabelt, og jeg tenker med skrekk på om en som ikke er vant til å være i media skulle lest noe sånt om seg selv. Det må settes en stopper for dette, sier han til Nettavisen.

Blokkert

Ansvarlig redaktør i Dagbladet, Alexandra Beverfjord, sier dette ikke skal skje:

– Det er klart, den skulle jo ikke vært på Dagbladets sider.

– Den ble fjernet og blokkert straks vi oppdaget det, forteller hun til Nettavisen.

Omtrent samtidig var det imidlertid fortsatt mulig å se annonsen ute i flere av Dagbladets saker.

- Jeg tok et skjermbilde kort tid etter at jeg så den. Det første skjermbildet ble tatt et sted mellom 15.15-15.30, sier Geir Roen Søndeland, journalist i Stavanger Aftenblad, til Nettavisen.

Han la ut følgende montasje på Twitter etter å ha sett annonsen i flere artikler:

Flere steder

Annonsesystemet, Google Ad Manager, er det samme som flere store aviser i Norge benytter seg av. Reklamen ble også sett på Sol.no mandag ettermiddag.

Teamleder for programmatisk salg i Amedia, Lasse Fosshaug, forteller til Nettavisen (som er eid av Amedia), at annonsen har blitt vist også på Amedia-konsernets sider minst 10 ganger mandag:

– I dette tilfellet er det veldig spesielt at de bruker jacobs.no, som faktisk er en reell annonsør. Det gjør det også vanskeligere å oppdage, forteller han til Nettavisen.

Annonsene er kjøpt via Google Ads.

– Det er snakk om programmatisk annonsering, som er en form for automatisert annonsehandel. Her styrer vi tilgangen til annonsører ved hjelp av regler i systemet som passer på at vi ikke får ulovlige annonsører. Eksempelvis betting og alkohol. Når slike annonser dukker opp får vi som regel meldt det inn fra redaksjoner, selgere eller brukere av våre sider slik at vi kan rapportere og blokkere annonsøren, forteller Fosshaug.

Amedia blokkerte også annonsen umiddelbart etter at den ble oppdaget.

– De globale gigantene klarer å lage filter og algoritmer for alt mulig annet, og vise deg annonser for ting du bare har pratet om med andre i nærheten av telefonen din. At de ikke klarer å forebygge annonsesvindel, viser hvor lavt det er prioritert borte i California, sier Stordalen til Nettavisen.

Ikke første gang

I forrige uke meldte TV 2 at Stordalen var blitt misbrukt i en svindelannonse for kryptovaluta på Facebook.

– Mitt inntrykk er at dette har økt i omfang i senere tid. Vi må gjøre noe med det, sa Stordalen til kanalen den gang.

Flere personer har som følge av annonsen den gang tatt kontakt med Stordalen, og spurt om det er sant at han anbefaler bitcoin, noe han benekter på det sterkeste. Han synes det er fortvilende at et nettsted som Facebook lar slike annonser slippe til.