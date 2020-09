Støre: - Høyre er helt besatt av formuesskatten

Ap-leder Jonas Gahr Støre refser regjeringen i sin tale til sine egne.

FOLKETS HUS (Nettavisen): I sin tale til landsstyremøte tirsdag, refset Ap-leder Jonas Gahr Støre regjeringen.

Særlig formuesskatten fikk gjennomgå:

- Høyre er helt besatt av formuesskatten, sier Støre - flere ganger.

- De vil fjerne hele, og kommer til å få god hjelp av Frp til det. 10 prosent eier 50 prosent av all formue, dette er en liten luftballong, freser Støre.

Ifølge hans tall vil dette gi landet 25.000 nye nullskatteytere.

- Kutt, splitting og privatisering

- Vi går til valg på en sterkere velferdsstat, trygt arbeid til alle og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber, sier Støre.

Mot slutten av september presenterer Arbeiderpartiet forslaget til partiprogram for neste stortingsperiode.



– Velferdsstaten har ikke kommet av seg selv, men er kjempet frem gjennom generasjoner. Nå ser vi at regjeringen går inn for kutt, splitting og privatisering på område etter område, hevder han.

- Vi vil at alle skal ha lik tilgang til trygge velferdstjenester, uavhengig av adresse og størrelse på lommebok.



Han nevner styrking av sykehus, tillitsreform i offentlig sektor og desentralisering av flere tilbud som noen eksempler på hvordan velferdsstaten skal styrkes.

Nettavisen snakket med Ap-leder Jonas Gahr Støre like før han holdt sin tale til Aps landsstyre. Foto: Heidi Schei Lilleås

Støre: - Gir ikke mening å tallfeste dette nå

I forkant av møtet, krever Ap-veteraner at Støre må tallfeste at Norge kan ta imot 500 fra Moria-leiren.

- Kommer Ap til å tallfeste hvor mange Norge bør ta imot fra Moria-leiren?

- Vi skal vise et solidarisk ansvar og ta imot vår andel av de med beskyttelsesbehov, men vi setter ikke tall. Det gir ikke mening nå, vi skal være med på dugnaden, sier Støre til Nettavisen.

- Hva synes du om kravet fra dine partifeller om å tallfeste dette?

-Det er helt greit. Vår politikk er at vi skal stille opp og ta et medansvar, Norge kan gjøre det og kommunene våre har vist at de har kapasitet og plass til det. Men vi vil ikke låse oss til et tall. Det avhenger av hvordan samtalene med de andre i Europa går. sier Støre til Nettavisen.

