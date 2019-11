Støre: - Skal du ha dyr elbil, må du betale en del selv

Ap-leder Jonas Gahr Støre med spark til Venstre-leder Trine Skei Grande.

STORTINGET (Nettavisen): I sitt alternative budsjettet til Arbeiderpartiet, som legges fram mandag, blir et tak på momsfritaket foreslått innført.

Det skal gjelde for elbilene som koster mer enn 600.000 kroner, og momsen skal betales av beløpet over 600.000.

- Skal du ha dyr elbil, må du betale en del selv. Det kaller Venstre-leder Trine Skei Grande for misunnelse, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i sin innledning.

Regne-eksempel:

«En bil som i dag koster 700 000 vil få ilagt moms for 100.000 kroner, slik at den nye kostnaden på bilen blir 725 000 kroner. Det er en prisøkning på 3,6 prosent,» heter det.

- Flere ladestasjoner

Ap-lederen vil bruke besparelsene slik:

- Besparelsene skal vi bruke ti å bygge flere ladestasjoner, sa Støre.

«Vi vil bygge ut ladestasjoner for at elbil skal være et reelt alternativ utenfor byene, men også for folk som bor i sameier og borettslag uten lademuligheter. Vi foreslår derfor også å styrke Enova med 100 mill. kroner til å bygge ut ladeinfrastruktur. Dette skal være en av Enovas topp tre prioriteter sammen med industri og CO2-fond for næringstransporten,» heter det.

Dette var også tema for Politisk kvarter på NRK mandag, hvor Hadia Tajik møtte Henrik Asheim til debatt.

– Klimaet bryr seg ikke om du kjører en Tesla Model 3, Volkswagen Golf eller en Jaguar. Tesla 3 og Golf havner under grensen, men om du skal ha en Jaguar, må du legge i litt ekstra, sier Tajik.

Arbeiderpartiet har tidligere foreslått en øvre grense for momsfritak, og Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim avviser forslaget igjen.

Han utelukker ikke at det kan komme avgifter på elbiler, men står fast på at elbilfordelene skal vare til 2021.