Støre: - Vi blir aldri ferdig med varslersaker

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier de aldri kan sette punktum og vil gi AUF et særlig ansvar i tiden som kommer.

BJØRVIKA (Nettavisen): All støyen i og rundt Trøndelag Arbeiderparti (Ap) var i ferd med å roe seg, trodde vi.

På under én uke gikk Trond Giske fra å være innstilt til nummer én - til å bli skviset helt ut. Ingvild Kjerkol fikk likevel tillit fra benkeradene, og AUF fortsatte sin protest.

Så dukket en ny bekymringsmelding opp, denne gangen fra leder i valgkomiteen, Arild Grande.

Nettavisen snakket med Ap-leder Jonas Gahr Støre like etter NHOs partilederdebatt.

- Kan aldri sette punktum

- Hvordan opplevde du historiene til alle de unge kvinnene som stod frem i forrige uke?

- Jeg synes at varslerhistorier og unge kvinner som forteller om ugreie forhold er veldig alvorlig, og det tar jeg på stort alvor. Vi bruker mye tid på det i organisasjonen, har oppdatert regelverket vårt og driver løpende skolering, sier Støre til Nettavisen.

- Vi kommer nok aldri til å komme dit at vi kan sette et punktum og si at nå er vi ferdig, nå trenger vi ikke snakke mer om det.

Støre løfter i så måte frem kvinnene og ungdomspartiet:

- Dette er ting vi må jobbe med fortløpende, i all skolering, og jeg gir særlig her AUF og Aps Kvinnenettverk en rolle i å være pådrivere for det. Og så skal vi alle ha ansvar for å følge det opp, sier han.

- Tatt valg basert på tillit

- Den ukulturen som må ryddes opp i, har du som øverste leder tiltro til at det nå vil skje i Trøndelag Ap?

- Det er gjort veldig mye, også i Trøndelag, de siste årene. Det må vi all rettferdighet si. Ukulturen er knyttet opp til personer, det kom frem i denne debatten, men de har tatt valg på personer de har tillit til, og det er det viktige, svarer Støre.

