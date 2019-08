Støre avlyste møte med Ap-bastion

Travle tider for Ap-leder Jonas Gahr Støre og han rekker ikke over alt. Torsdag måtte han avlyse møte i Ap-bastionen Oppland. Her sees partilederen ved ankomst til et annet valgkampmøte - nærmere bestemt i Mo i Rana i Nordland. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)