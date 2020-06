Støre avviser å danne regjering med MDG eller Rødt

Det sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Nettavisen.

Det er ingen tvil om at Støre vil bli statsminister i 2021, men ikke for enhver pris.

Selv om han, gitt dagens oppslutning, er avhengig av MDG og Rødt for å få flertall, vil han ikke slippe dem helt inn i varmen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til Nettavisen at han ikke har endret oppfatning og at han ikke vil danne regjering med MDG eller Rødt etter valget neste år.

- Jeg ser verken for meg et regjeringssamarbeid med MDG eller Rødt. Til det er forskjellene i mange sammenhenger for store. Så de må ta valget, om de vil støtte en regjering med Høyre og Frp eller om de ser andre muligheter.

Det er ikke aktuelt for Ap-leder Jonas Gahr Støre å danne regjering med MDG og Rødt. Foto: Heidi Schei Lilleås

Støre legger til at Rødt er et parti som fram til nå har sagt de ikke ønsker å sitte i regjering, mens MDG ikke har villet si hvilken side i politikken de tilhører.

Jonas Gahr Støre sier imidlertid at han ikke har lukket døra for KrF, selv om partiet tok et klart valg til høyre i fjor.

– Jeg har respekt for at KrF har tatt sitt valg. Skulle de komme til å revurdere det valget, vil vi selvfølgelig lytte til det, sier han i et intervju med Klassekampen tirsdag.

Støre faller i popularitet hos sine egne

I en måling som Ipsos har foretatt for Dagbladet kommer det fram at oppslutningen om Støre blant egne velgere er nede i 29 prosent. I januar hadde Arbeiderparti-lederen en oppslutning på 36 prosent blant egne velgere.

– Jeg tror ikke dette bildet vil være situasjonen ved neste valg. Vi har lagt bak oss fire ekstraordinære måneder hvor koronasituasjonen har vært definerende, sier Støre til avisen.

Erna Solberg kan på sin side smykke seg med at 76 prosent av Høyre-velgerne ønsker henne som statsminister.

I hele befolkningen er det 34 prosent som svarer at de vil at hun skal styre landet, mens én av ti vil ha Støre ved roret.