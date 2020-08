Store folkemengder i gatene i Minsk

Titusenvis av mennesker er fredag ute i gatene i Hviterusslands hovedstad Minsk, og det meldes om et folkehav på Uavhengighetsplassen i sentrum.

Det anslås at mer enn 20.000 mennesker er ute i gatene.

I nærheten av regjeringskvartalet senket en gruppe soldater skjoldene, noe som demonstrantene så som et tegn på solidaritet, og flere kvinner gikk fram og klemte og kysset dem.

Fabrikkarbeidere marsjerte gjennom byen og ropte «gå vekk», en oppfordring rettet mot den autoritære presidenten Aleksandr Lukasjenko.

Demonstrasjonene og uroen i landet tok til etter søndagens valg, som Lukasjenko hevder han vant, men som opposisjonen mener var preget av omfattende valgfusk.

Titusenvis av mennesker er fredag ute i gatene i Hviterusslands hovedstad Minsk, og det meldes om et folkehav på Uavhengighetsplassen i sentrum. Foto: Siarhei Leskiec (AFP/Scanpix)

Åpner for sanksjoner

EUs utenriksministre åpner fredag for sanksjoner mot Hviterussland etter valget.

De besluttet på et telefonmøte å innføre sanksjoner mot tjenestemenn som er ansvarlig for de harde reaksjonene mot demonstranter som protesterer mot resultatet av valget.

Les også: Ishockey-VM i Hviterussland vurderes flyttet

På møtet ba Litauens utenriksminister Linas Linkevicius om at FNs menneskerettsråd holder en egen sesjon for å behandle situasjonen i Hviterussland.

Svetlana Tikhanovskaja, som var den viktigste utfordreren til Lukasjenko og som selv mener hun vant valget, har søkt tilflukt i Litauen.

Soldatene holder skjoldene nede, mens demonstranter har samlet seg på Uavhengighetsplassen i sentrum av Minsk. Foto: Siarhei Leskiec (AFP/Scanpix)

Streiker i støtte

Hundrevis av hviterussiske fabrikkarbeidere gikk til streik i Minsk fredag til støtte for opposisjonens krav om at president Aleksandr Lukasjenko må gå av.

Arbeidere fra bilfabrikken MAZ og traktorfabrikken MTZ la ned arbeidet og marsjerte mot sentrum etter at opposisjonen oppfordret til streik mot Lukasjenkos påstand om at han vant valget søndag.

Les: Hviterussiske fabrikkarbeidere i streik

Svetlana Tikhanovskaja hevder at det var hun som vant etter å ha ledet en landsomfattende protestbevegelse. Hun dro til Litauen etter valget etter angivelig å ha blitt presset til å reise av regimet.

Den spontane streiken fredag er høyst uvanlig i et land der Lukasjenko styrer en kommandoøkonomi i sovjetisk stil, og der særlig traktorfabrikken blir betraktet som et nasjonalsymbol.

Les også: FN-eksperter hardt ut mot Hviterusslands behandling av demonstranter

Mange tusen ble pågrepet under demonstrasjonene, mange skal ha blitt banket opp av politiet. Foto: Sergei Gapon (AFP/Scanpix)

Utenfor traktorfabrikken holdt de streikende arbeiderne opp en plakat der det sto. «Vi er ikke sauer, vi er ikke en flokk, vi er arbeidere på MTZ, og vi er ikke 20, vi er 16.000».

Teksten henviser til at Lukasjenko kalte opposisjonen en saueflokk som er styrt fra utlandet, og fredag sa at det bare var et 20-tall arbeidere som hadde lagt ned arbeidet.

En av de streikende arbeiderne at han ville ha Tikhonovskaja tilbake.

– Hun er vår president, vi stemte på henne, sa han.

Les mer: Hundrevis av kvinner i protest mot politivold i Minsk

Flere tusen pågrepet

Alle som ble pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene løslates, sa landets viseinnenriksminister Aleksandr Barsukov.

Barsukov besøkte torsdag kveld ett av arrestlokalene i Minsk og sa at alle vil bli sluppet fri innen klokken 6 fredag morgen, ifølge BBC.

Kvinner klemmer en soldat som står vakt utenfor en regjeringsbygning i Minsk fredag. Foto: Sergei Grits / AP / NTB scanpix Foto: Sergei Grits (AP)

Etter besøket fortalte han til journalister utenfor at det ikke hadde foregått noen form for overgrep mot de pågrepne. Det har kommet en rekke påstander om vold, trusler og overgrep mot demonstranter de siste dagene.

Minst to personer har dødd i de voldsomme demonstrasjonen i kjølvannet av søndagens valg og over tusen er pågrepet. Torsdag var det nye demonstrasjoner som krevde president Aleksandr Lukasjenkos avgang.

Les: Gummikuler og tåregass mot demonstranter

Ifølge det offisielle valgresultatet vant Lukasjenkos med over 80 prosent av stemmene, men det fester demonstrantene ingen lit til.

Innenriksminister Jurij Karajev sier i en uttalelse torsdag at 700 ble pågrepet onsdag og at politiet har anholdt nærmere 7.000 siden søndag, skiver nyhetsbyrået DPA.

Karajev sier politiets håndtering av demonstrasjonene førte til mange uriktige pågripelser.

– Jeg tar ansvar og ber om unnskyldning overfor disse menneskene, sa han.