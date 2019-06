Store forsinkelser i både bil- og togtrafikken fredag ettermiddag

Lange køer på hovedveiene og forsinkelser i togtrafikken skaper kaostendenser rundt Oslo fredag ettermiddag.

Flere biler har fått stans en rekke steder, blant annet på Ring 3, i Svartdalstunnelen, på Ramstadsletta, i Festningstunnelen og i Lørentunnelen, ifølge Oslo politidistrikt.

Dette fører til lengre løer og saktegående trafikk på de største utfartsårene i hovedstaden. Det ser man klart og tydelig på Statens vegevesens trafikkart.

En tur fra Helsfyr til Sandvika via E6 eller E18, en 19 kilometer lang strekning, tar ved 17-tiden 54 minutter.

- Køen kommer til å sitte

Like før klokka 17 forteller trafikkoperatør Kristina Skofli i Statens vegvesen region øst til Aftenposten at trafikken står nærmest stille gjennom hele Operatunnelen, retning vest.

- Det er stående trafikk i Operatunnelen fra Etterstad til Holmen vest for Oslo. Det har ikke vært noen alvorlige hendelser, men mange små hendelser som bilstans og mindre trafikkuhell, sier Skogli og legger til:

- Det er fredag ettermiddag og fint vær. Alle faktorene er til stede for at det skal være mye trafikk. Denne køen kommer til å sitte litt.

Fra Ryen Sandvika var det forsinkelse på en drøy time ved 17-tiden.

Togene sliter

Togtrafikken er i tillegg rammet av feil på sporet mellom Eidsvoll og Eidsvoll verk, noe som fører til at strekningen er stengt. En annen feil på en sporveksel i Romeriksporten mellom Lillestrøm og Oslo S har også ledet til problemer.

- Det har ført til store forsinkelser. Bane NOR melder at feilen er rettet, men det at det vil føre til store forsinkelser utover dagen, forteller Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef i Vy til VG.

Buss for tog fører også til enda mer trafikk på veiene enn normalt. Ifølge et tips til Aftenposten brukte en buss fra Oslo S til Konsberg over to timer på en tur fredag ettermiddag. Strekningen tar vanligvis litt over en time.