Støre frykter mer Frp-gjennomslag

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er bekymret for at regjeringsbråket kan føre til et kaldere og blåere Norge.

– Det er en uhørt arbeidsform at et parti som ikke får gjennomslag i en sak, legger fram en kravliste om hva de må få gjennomslag for, med trussel om å gå ut av regjering. Det vil jo bety mer Frp-politikk: mer privatisering, mer polarisering. Det er vi mot, sier Støre til NTB.

– Jeg tror fortsatt dette er et spill som Frp driver: Skape kriser og støy for å få gjennomslag. Men mer er satt i spill denne gangen enn tidligere. Derfor er utfallet mer åpent, mener han.

Støre vil ikke spekulere i hva som vil skje dersom FrP går ut av regjeringen.

– Dette Stortinget har borgerlig flertall. Vi får ta stilling til utfallet om regjeringen ikke sitter lenger.

Han vil heller ikke svare på om han er lysten på å ta over regjeringsmakten nå. Han peker i stedet fram mot valget neste høst:

– Norge bør få et nytt flertall, og terminen for det er september 2021. Det er det jeg bruker tiden min på, sier han.

Ap-lederen legger ikke skjul på at han håper å unngå slik opptreden, dersom han selv blir statsminister i en flerpartiregjering.

– Jeg er åpen for at en flerpartiregjering skal ha som regel å jobbe fram enighet og felles verdigrunnlag og i noen tilfeller også åpne for dissens. Men denne metoden med åpne trusler, utskjelling og utpressing for å få blanke seire er dårlig for et regjeringsprosjekt, sier han.

(©NTB)